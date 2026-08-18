SON DAKİKA... YENİ Parti milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Yoğun bakıma alındı: Görüntüleri ortaya çıktı!

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bıçaklı saldırıya uğradı.

Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılan Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’nde meydana geldi.

Melih Meriç yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meriç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanma anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/oWyj11OBNM pic.twitter.com/dVv2WS6Zhe — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) August 18, 2026

"BU GECE YOĞUN BAKIMDA"

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, milletvekili Melih Meriç’e yapılan saldırının demokrasiye yapılmış bir saldırı olduğunu söyledi.

Meriç’in sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Güngen, “Sayın vekilimiz az önce ameliyattan çıktı. Durumu iyi, hayati tehlikesi yok, bu gece yoğun bakımda. Yarın da normal odaya geçecek. Maalesef bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır. Yeni partimiz umutsuzların umudu, çaresizlerin çaresidir. Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Makam, mevki peşinde koşanlar maalesef hesapları bitmiyor. Ama biz örgütümüzle dimdik ayaktayız, partimizi iktidara taşıyacağız. Gaziantep'te de birinci parti yapacağız. Bu saldırı bizi daha da kamçılayacak. Daha da çok çalışacağız. Daha da hep beraber örgüt olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz ve burada birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacağız. Teşkilat başkanımız, örgüt başkanımız aradı. Onlara da gereken bilgileri verdim. Onlarla ilgili gereken aydınlanmayı yaptım” diye konuştu.

HENÜZ YAKALANMADI

Edinilen bilgiye göre, bıçakladığı iddia edilen CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş, 'kişisel husumetten' dolayı Meriç'e bıçakla saldırdı. Keleş'in henüz yakalanmadığı bildirildi.

Söz konusu anların görüntüleri ortaya çıktı.

YENİ Parti milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı!



O anların görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/oWyj11OBNM pic.twitter.com/uoR1MNeGmU — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) August 18, 2026

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 27 TANE SUÇ KAYDI OLAN BİR ŞAHIS

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada bıçaklı saldırıyı yapan şahıs ve Meriç'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

"Vekilimiz de hepimizin çok sevdiği, tüm şehrin çok sevdiği, çok güler yüzlü, sürekli insanlarla hakla iç içe olan bir vekildir. Sizler de kendisini gayet iyi tanıyorsunuz. Ama inşallah sağlıkla çok kısa bir zamanda tekrar sevdiklerine ve inşallah şehrimizin hizmetine dönecektir. Aynen öyle zanlı yakalanmadı. Olayın nedeni tabi onu bilemiyoruz ama şahıs dediğim gibi bir siyasi partinin eski Oğuzeli ilçe başkanı artık hangi konuda tartışıyorlarsa görüntüde önce bir sohbet var ama sonra tartışmaya dönen bir görüntü takip ediliyor. Onu şahıs alındığında ona soracağız. Vekilimiz kendine geldiğinde kendileri meseleyi anlatacaklar ama konu ne olursa olsun yani sonucunun bıçaklama, yaralanma kim olursa olsun olmaması tabii gerekiyor. Hepimizi üzdü ama dediğim gibi şahsı biliyoruz. 27 tane suç kaydı olan bir şahıs ve işte bindiği araçtan indiği ve gittiği güzergah tespitli. Arkadaşlarımız tüm teknik imkanları, tüm fizik imkanları, insan kaynağı imkanlarını kullanarak kısa zamanda onu alacaklar. Şimdi bütün ekiplerimiz o bölgede çalışıyor. Elhamdülillah hayati risk yok. Onu kıymetli başhekimim daha iyi ifade eder"

GÜRLEK: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Gürlek soruşturmanın başlatıldığını duyurduğu paylaşımda şunları yazdı:

"Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç’e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tedavisi süren Sayın Milletvekilimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz.

Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız, bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır."