Son dakika... YENİ Parti'nin grup toplantısı günü ve saati belli oldu

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin grup toplantılarını yapacağı gün ve saat belli oldu.

Buna göre; YENİ Parti salı günleri saat 11.45'te Meclis'teki büyük salonda grup toplantılarını yapacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün YENİ Parti ve CHP heyetleriyle bir araya geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla YENİ Parti'ye gönderilen yazıda, "Haftalık siyasi parti grup toplantılarınızın gerçekleştirilebilmesi için salı günleri saat 11.45'te ANA Bina Büyük Grup Toplantı Salonu tahsis edilmiştir" denildi.

YENİ Parti yarın aynı saatte kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek.

Öte yandan YENİ Parti, sosyal medya hesabından, "YENİ Parti'nin grup toplantı salonu hazırlandı" notuyla, partinin tabelasının asıldığı grup toplantı salonunun fotoğrafını paylaştı.

CHP, KAPALI GRUP TOPLANTISI YAPACAK

Butlan yönetimindeki CHP de, 30 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’de kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantıda grup yönetim kurulu, grup denetçi ve grup disiplin kurulu üyeleri seçilecek.