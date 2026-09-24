Son Dakika... YENİ Parti’nin isim dosyası AYM’de: İlk görüşme 29 Eylül’de

YENİ Parti’nin ismine ilişkin hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Partinin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun “Kullanılmayacak parti adları” başlıklı 96’ncı maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yürütülen süreç, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gündemine geldi.

Yüksek Mahkeme’nin dosyayı 29 Eylül’de yapılacak Genel Kurul toplantısında gündemine alacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İsim tartışması, Yenilik Partisi’nin iki partinin adlarının karıştırılabileceği iddiasıyla yaptığı başvurunun ardından başlamıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra YENİ Parti’ye isim değişikliği yönünde tebligat göndermiş, YENİ Parti ise iki isim arasında Siyasi Partiler Kanunu kapsamında “iltibas” bulunmadığını savunarak AYM’nin kararını bekleyeceğini açıklamıştı.