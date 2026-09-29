Son Dakika... YENİ Parti'nin isim tartışmasında yeni gelişme: AYM'den 30 günlük süre

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, YENİ Parti'nin ismine ilişkin başvuruyu 29 Eylül tarihli gündeminde ele aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AYM'ye taşınan dosyada, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96'ncı maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talep ediliyor.

YENİ PARTİ'YE 30 GÜN SÜRE

AYM, yaptığı görüşmenin ardından YENİ Parti'nin görüşünün alınmasına karar verdi. Parti, konuya ilişkin savunmasını sunması için 30 günlük süreye sahip olacak. Böylece Yüksek Mahkeme, isim konusunda bugün nihai bir karar vermedi.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, iki partinin isimlerinin benzer olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu.

Başsavcılık, isimlerin karışıklığa yol açabileceği anlamındaki "iltibas" gerekçesiyle YENİ Parti'ye isim değişikliğine gitmesi yönünde bildirimde bulunarak 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. YENİ Parti'nin bu süre içerisinde isim değişikliğine gitmemesi üzerine dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti.