Son Dakika... YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi... Murat Emir'den açıklamalar: 'Gün bitmeden partimiz kurulmuş olacak'

CHP'den ayrılan Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Başvurunun ardından İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapan Ankara Milletvekili Murat Emir, "Gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak" dedi.

"GÜN BİTMEDEN PARTİMİZ HUKUKEN KURULMUŞ OLACAK"

Emir, İçişleri Bakanlığı'nın önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkamızda sarayda tasarlanan kirli planları, saray sofrasına oturanları; binaları, masaları, sandalyeleri bırakıyoruz. ama bu ülkeyi daha adil, daha eşit, emeğinin karşılığını aldığı bereket dolu bir ülke yapmak üzere tüm milletimizle birlikte kimseyi ayrıştırmadan yürüyoruz. işte bugün bu yürüyüşün önemli günlerinden birisi. Türk siyasi tarihinde çok önemli bir kilometre taşı olacak. Yeni Parti'mizi, yepyeni partimizi kurduk, kuruyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan kuruluş belgelerimizi aldık. Gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak.

Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun. Partimiz aslında sokaklarda, yürüyüşlerde, doluların altında milletimizle kuruldu. Bu partiyi milletimiz kurdu. Herkesin umudu ve emeği var, bu sorumluluğun farkındayız.

"TÜM MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜYORUZ, YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Açlık sınırının çok altında bir gelirle çalışmak zorunda kalan asgari ücretlimizle yok sayılanlarımızla gençlerimizle kadınlarımızla büyük umut dolu kutlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz Mustafa Kemal’den aldığımız ödevle, Kuvay-i Milliye'den aldığımız güçle, cumhuriyete olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yürüyoruz. Arkamızda sarayda tasarlanan kirli planları, saray sofrasına oturanları, binaları masaları sandalyeleri bırakıyoruz. Ama bu ülkeyi daha adil, daha eşit, emeğinin karşılığını aldığı bereket dolu bir ülke yamak üzere tüm milletimizle birlikte kimseyi ötekileştirmeden yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Bu yürütüşün önemli günlerinden birisi. Türk siyasi tarihinde umut ediyoruz ki çok önemli bir kilometre taşı olacak. Yeni partimizi yepyeni partimizi kurduk kuruyoruz. Biraz önce İçişleri Bakanlığımızdan kuruluşla ilgili belgelerimizi aldık, artık umuyoruz ki saatler içerisinde diğer prosedürler de tamamlanacak, gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak, umuyoruz ki Türk siyasi yaşamına çok önemli hizmetler katkılar yapacak. Ülkemize devletimize milletimize hayırlı olsun.

"GENEL MERKEZ BELLİ, 91 MİLLETVEKİLİ ARKADAŞIMIZLA YOLA ÇIKTIK"

Bir büyük mücadeleyi başlattık. Bugüne kadar birçok hukuksuzluğa, haksızlığa ve çelmelere maruz kaldık. Ama anlamalılar ki bu yolu milyonlarla yürüyoruz. Bu nedenle çelmelerden vazgeçsinler. Demokratik bir Türkiye’yi kuracaksak baştan demokratik yarışlara razı olsunlar içlerine sindirsinler, seçimi kaybedince sandığı kaçırmak yerine sandığa saygı duysunlar, kirli oyunları bıraksınlar. Biz çamurda debelenmek, kirli oyunlara karşı mücadele etmek istemiyoruz, elbette ki yapabiliriz ama biz hep birlikte bu güzel ülkenin aydınlık geleceğini konuşmak istiyoruz.

Partimizin genel merkezi belli, biz 91 milletvekili arkadaşımızla yola çıktık. Bu yolculuğu gerçekte başlatan milletimizdir. Kimi arkadaşlarımız kimi nedenlerle bu yolculukta şuan için bizimle değiller ama yürekleri bizimle.

Biz bir yeri yıkıp bozup gitmiyoruz, biz fiilen işgal altına alınmış, sarayda hazırlanmış kirli bir senaryonun parçası olmuş kişileri geride bırakıyoruz. Sarayın fiilen işgal ettiği binaları masaları sandalyeleri geride bırakıyoruz. Bunun dışında nasıl yol alınacağı da genel başkanımız tarafından gerekli zamanlarda açıklanacak."

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Başvurunun ardından açıklama yapan Murat Emir, daha sonra gazetecilerin soruların yanıtladı.

"Başvurunuzda sadece YENİ Parti için mi yoksa yedekli ya da alternatif bir başvuru daha oldu mu? Bir de Meclis’teki işleyiş nasıl olacak? İstifalarınız henüz resmi olarak yansımadı ama o prosedür nasıl işleyecek" sorularını Emir, şöyle yanıtladı:

"BU YOLU MİLYONLARLA YÜRÜYORUZ, MİLLETLE YÜRÜYORUZ"

"Şimdi biz bu başvuruyu sadece Yeni Parti adına yaptık. Elbette başka hazırlıklar da gerektiğinde yapılabilir. Ancak şunun anlaşılmasını umuyoruz: Büyük bir mücadeleyi başlattık, bu da onun kilometre taşlarından birisi. Bugüne kadar birçok hukuksuzluğa, haksızlığa ve çelmelere maruz kaldık. Bundan sonra da kimi çelmeler atabileceklerini tabii ki öngörüyoruz. Ancak anlamalılar ki bu yürüyüş, bir kadronun ya da belirli sayıda insanın yürüdüğü bir yol değil. Bu yolu milyonlarla yürüyoruz, milletle yürüyoruz. Milletin yürüdüğü bir yolda milletin önüne çıkan, milletin ayakları altında ezilir. İşte bu nedenle çelmelerden vazgeçsinler. Demokratik bir Türkiye’yi kuracaksak, baştan demokratik yarışlara razı olsunlar, sonuçları sindirsinler. Sandığı kaybedince, seçimi kaybedince sandığı kaçırmak yerine sandığa saygı duysunlar, kirli oyunları bıraksınlar. Biz çamurda debelenmek, kirli oyunlara karşı mücadele etmek istemiyoruz. Elbette ki bunu yapabiliriz ama biz hep birlikte bu güzel ülkenin aydınlık geleceğini konuşmak istiyoruz.

Prosedürle ilgili şöyle; biz olabildiğince doğru bir şekilde ilerlemek istedik. Şu saate kadar da şükür ki bir aksilik, terslik olmadı. Tabii burada son derece uzun ve zahmetli bir hazırlığın olduğunu bilmenizi isterim. Aynı zamanda Sayın İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, -ki kendisiyle yıllarca Meclis’te zaman zaman karşı karşıya, zaman zaman yan yana çalışmışlığımız vardır- başta o olmak üzere İçişleri Bakanlığı bürokrasisi de olması gerekeni yaptı. Buradan onlara da teşekkürlerimi iletmek isterim. Bundan sonra birkaç aşama daha var. O aşamaların da bugün içerisinde bitip, yeni duruma göre Meclis’te yapılması gereken prosedürel işlemlerin de bugün tamamlanmasını arzu ederiz. Olması gereken budur. Şu saate kadar da olması gerektiği gibi ilerlemiştir."

"Genel Başkan seçimi de bugün olacak mı" sorusuna Emir, "Birkaç prosedürün saatler içerisinde tamamlanmasının ardından onu da bugün gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" yanıtını verdi.

"HERKESİ BUGÜN BU COŞKUYU YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM"

Emir, "Genel Merkez Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki bina mı? Yurttaşlar, Yeni Parti’ye ne zaman üye olacaklarını soruyorlar. Bununla ilgili çağrı ne zaman yapılacak" sorusularına şu yanıtı verdi:

"Bina ile ilgili meseleler zaten çözüldü, onlar prosedürel şeyler. Sayın Genel Başkanımız daha etraflı, daha açıklayıcı bilgilerle ve değerlendirmelerle çok kısa sürede kamuoyunun karşısına olacak ve gerekli mesajları verecek. Ama şunun altını çizmek istiyoruz: Biz bir yeri yıkıp gitmiyoruz, biz bir yeri bozup gitmiyoruz. Biz, fiilen işgal altına alınmış, sarayda hazırlanmış kirli bir senaryonun parçası olmuş kişileri geride bırakıyoruz ve sarayın fiilen işgal ettiği binaları, masaları, sandalyeleri geride bırakıyoruz. Bunun dışında nasıl yol alınacağı da Sayın Genel Başkanımız tarafından gerekli zamanlarda açıklıkla ifade edilecek ve ona göre hareket edilecek. Bu nedenle herkesi bugün bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum. Önemli, tarihi bir gündeyiz. Umuyoruz yeni partimiz çok önemli hizmetler yapacak, Türk siyasi tarihinde çok önemli bir yer alacak, iktidar olacak. Ve bugün Lozan’dan sonra yine güzel bir gün olarak, umut dolu bir başlangıç olarak kutlanacak. Bu nedenle bugün bu coşkuyu yaşayalım."

"BİR SÜRE DAHA BEKLEMEYİ TERCİH ETMİŞ ARKADAŞIMIZ VAR"

"Eski Genel Merkezinizde Grup Başkanı seçimi yapılmıştı, 115 milletvekili destek vermişti. Sizin de söylediğiniz gibi 91 sayısı var. İçeride bir kopuş mu var? Yeni katılımlar derken bunu mu kastettiniz" sorusu üzerine Murat Emir, "Sorunuz isabetli değil. Şu nedenle değil, Grup Başkanı seçimi başka bir şeydir, parti kurmak başka bir şeydir. Dolayısıyla farklı sorular sorduğunuz grupların farklı cevaplar vermesi de çok olağandır. Bugün biz parti kuruluşu ile ilgili olarak 91 arkadaşımızlayız. Ama biz biliyoruz ki gönlü burada olan, yüreği burada atan, gözü burada olan; kendisine göre sebeplerle bir süre daha beklemeyi tercih etmiş olan birçok arkadaşımız var" diye konuştu.