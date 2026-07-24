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Son Dakika... YENİ Parti'nin PM ve YDK üyeleri belli oldu!

Son Dakika... YENİ Parti'nin PM ve YDK üyeleri belli oldu!

24.07.2026 17:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... YENİ Parti'nin PM ve YDK üyeleri belli oldu!

Son dakika gelişmesi... Özgür Özel'in oy birliği ile genel başkan seçildiği YENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında partinin yönetim organları belirlendi. Toplantıda 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçildi.

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YENİ Parti’nin Kurucular Kurulu toplantısında genel başkanlık seçiminin ardından Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.

Özgür Özel’in oy birliğiyle genel başkan seçildiği toplantıda, partinin karar ve disiplin organlarında görev alacak isimler kamuoyuna açıklandı.

YENİ PARTİ PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ

Kurucular Kurulu toplantısında Parti Meclisine seçilen isimler şöyle:

  1. Ahmet Tuncay Özkan
  2. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
  3. Ali Gökçek
  4. Aliye Timisi Ersever
  5. Aliye Coşar
  6. Asu Kaya
  7. Aşkın Genç
  8. Ayça Taşkent
  9. Ayhan Barut
  10. Aykut Kaya
  11. Aylin Yaman
  12. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
  13. Barış Karadeniz
  14. Bekir Başevirgen
  15. Bilal Bilici
  16. Bülent Tezcan
  17. Cavit Arı
  18. Cemal Enginyurt
  19. Cumhur Uzun
  20. Deniz Yavuzyılmaz
  21. Deniz Yücel
  22. Doğan Demir
  23. Ednan Arslan
  24. Elvan Işık Gezmiş
  25. Ensar Aytekin
  26. Evrim Karakoz
  27. Evrim Rızvanoğlu Emir
  28. Eylem Ertuğ Ertuğrul
  29. Fahri Özkan
  30. Fethi Açıkel
  31. Gamze Taşcıer
  32. Gizem Özcan
  33. Gökçe Gökçen
  34. Hasan Öztürk
  35. Hikmet Yalım Halıcı
  36. İbrahim Arslan
  37. İsmail Atakan Ünver
  38. İsmet Güneşhan
  39. İzzet Akbulut
  40. Kayıhan Pala
  41. Mahmut Tanal
  42. Mehmet Tahtasız
  43. Mehmet Salih Uzun
  44. Melih Meriç
  45. Metin İlhan
  46. Murat Bakan
  47. Murat Çan
  48. Mustafa Erdem
  49. Mustafa Sarıgül
  50. Mustafa Sezgin Tanrıkulu
  51. Mühip Kanko
  52. Nail Çiler
  53. Namık Tan
  54. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  55. Okan Konuralp
  56. Orhan Sümer
  57. Özgür Ceylan
  58. Gökan Zeybek
  59. Özgür Erdem İncesu
  60. Reşat Karagöz
  61. Servet Mullaoğlu
  62. Seyit Torun
  63. Sibel Suiçmez
  64. Suat Özçağdaş
  65. Süleyman Bülbül
  66. Süreyya Öneş Derici
  67. Şeref Arpacı
  68. Tahsin Ocaklı
  69. Talat Dinçer
  70. Talih Özcan
  71. Türkan Elçi
  72. Uğur Bayraktutan
  73. Ulaş Karasu
  74. Utku Çakırözer
  75. Ümit Özlale
  76. Yaşar Tüzün
  77. Yunus Emre
  78. Yüksel Taşkın
  79. Zeynel Emre
  80. Eylem Ertuğ Ertuğrul

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU DA BELİRLENDİ

YENİ Parti Yüksek Disiplin Kuruluna seçilen 15 isim ise şöyle:

  1. Ahmet Tuna Soydemir
  2. Ali Güvenbaş
  3. Buse Batyar
  4. Bülent Yücetürk
  5. Deniz Orhon
  6. Emin Anıl Koç
  7. Emresan Dalveren
  8. Ezgi Rahime Taşdemir
  9. Gülsemin Kaya
  10. Işıl Name Evgin
  11. Kubilay Cem Baran Fırat
  12. Mehmet Hadimi Yakupoğlu
  13. Mete Doğukan Beyaz
  14. Ural Baysal
  15. Ziya Gökalp Koca
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