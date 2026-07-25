Son Dakika... YENİ Parti'nin yol haritası belli oldu: 'Üyelik' ve 'bağış' açıklaması

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partinin örgütlenme ve mali yapılanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Emre, çevrim içi üyelik sisteminin gelecek çarşamba günü kullanıma açılacağını belirtti.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAĞIŞLAR YAPILABİLECEK”

Parti Sözcüsü Emre, “Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli yurttaşlarımız hepinizi YENİ Parti adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün güzel bir başlangıç yaptık. Kuruluştan sonraki ilk ziyaretimizi, Atamızın huzuruna gittik ve Anıtkabir ziyareti yaptık. Ondan sonra burada, Anadolu Kulübü’nde ki burası da biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle 1926’da ilk kurucusu yine bizim önceki Genel Başkanlarımızdan ve Cumhuriyet’in kurucularından İsmet İnönü’nün kurmuş olduğu bir yerdir. Bu tarihi mekanda ilk Parti Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik” dedi.

Zeynel Emre, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“İLK MYK TOPLANTIMIZI DA GERÇEKLEŞTİRDİK”

“Orada basına sızdığı şekliyle, o basına sızan da doğru zaten değerli arkadaşlar. Bir görevlendirme oldu. O görevlendirme siyasi partiler kurulduktan sonra incelendi bunlar. Hemen hemen tüm siyasi partilerde böyledir. MYK biraz daha sınırlı olur. Tematik alanlar olmaz. Sadece partinin kuruluş süreci ve olması zaruri makamlar adına bir MYK oluşturulur. Bizde de dokuz kişilik bir MYK oluşturuldu. Genel Başkan’la birlikte 10 kişilik bir kuruluz.

Bizim kendi tüzüğümüze göre oluşturulan bu kurulun Parti Meclisi’nde onaylanması lazım. Onaylanma işlemi de gerçekleşti. Parti Meclisi toplantısı tamamlandıktan sonra da ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısını bu mekanda gerçekleştirdik. Tabii çok soru geliyor sizler tarafından. Ben hem gerek toplantılarda yaşananlar, hem de bundan sonraki, önümüzdeki haftaki süreçle ilgili bilgilendirme sizlere yapacağım. Birincisi, binamız hazırlanıyor değerli arkadaşlar çok hızlı bir şekilde.

Birkaç hafta içinde binamıza geçmiş olacağız. İkincisi, Türkiye’nin her yerinden sürekli üye olmak isteyenler ve bağış yapmak isteyenleri duyuyoruz. Herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu dayanışma duyguları bizi gelecek açısından büyük cesaretlendiriyor, umudumuzu pekiştiriyor. Orada da önümüzdeki çarşamba günü online üye alabiliyor olacağız. Yine üyelik de yapabiliyor olacağız. Bununla birlikte de önümüzdeki hafta itibariyle bağışlar yapılabilecek.

Biz sosyal medya hesaplarını oluşturduk. Buraların tescili lazım, onlar da hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki hafta oralarda duyduğunuz hesap numaraları ki bunun altını özellikle çiziyorum. Malum çok dolandırıcılık vakası olabiliyor. Resmi hesaplardan duyurduğumuz şekliyle gerekli destekleri yapın.”

“ÖRGÜTLENME HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLEYECEK”

“Şimdi yanımdaki kıymetli arkadaşım var. İki kıymetli Genel Başkan var. Bir Gençlik Kolları Genel Başkanımız, biri Kadın Kolları Genel Başkanımız. Seçilmiş Genel Başkanlar ve görev aldıkları dönemde çok başarılı işlerin altına imza attılar. Dolayısıyla ilk MYK’da her iki arkadaşımızın tekrardan görevlendirilmesine karar verildi.

Önümüzdeki hafta itibari ile de kendileri kendi kurullarını oluşturma konusunda bir çalışma yapacaklar. Biliyorsunuz seçime girme yeterliliği açısından en az 41 il olmak üzere Türkiye’de örgütlememizi tamamlamamız lazım. Bu aşamada da önümüzdeki hafta bu süreçte bizimle birlikte duran, butlan kararının yanlışlığı karşısında 74 il başkanı Sayın Genel Başkanımızı destekledi ve büyük mücadele etti.

Bu arkadaşlarımızın önemli kısmı zaten görevden alınmış, disipline verilmişti ve yeni partiye katılma konusunda herhangi bir tereddüt de yok. Bu arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu, yani özel bir sebebi olmayacak şekilde büyük bir çoğunluğu tekrardan görevlendirilecek ve diğer görevlendirmeler de tamamlanıp 81 ilde örgütlenme hızlı bir şekilde ilerleyecek.”

“HEDEFİMİZ; EYLÜL SONU-EKİM BAŞI KURULTAYI YAPMAK”

“Tabii soruluyor, ‘Genel Başkanımızın programı ne?’ diye. Onu şöyle ifade edeyim. Bu hafta sonu da burada. Önümüzdeki hafta kuruluş çalışmaları devam edecek. Ama biz hızlı bir şekilde illerde yapılacak görevlendirmeler, il başkanlıklarının oluşturulması, binaların tutulması ve orada başlayacak süreçle ilgili önümüzdeki hafta da yani bundan bir sonraki MYK’da da kongreler takvimini açıklayacağız.

Kongreler takvimini de yasal süreler içinde en hızlı nasıl gerçekleştirilebiliyorsa o şekilde gerçekleştireceğiz. Hedefimiz; eylül sonu, bilemediniz ekim başı gibi kendi bir kurultayımızı toplayabilir halde, yeni kadrolarımızı orada oluşturur şekilde bir kurultay yapmak. Ana hedefimiz bu. Burada bu kongre süreçlerine katılacak Sayın Genel Başkanımız önemli oranda. Yine MYK üyelerimiz katılacak. Partimize katılmak isteyen belediye başkanları ile alakalı bir çalışma var.

Yerel yönetimlerden sorumlu kılınan Yaşar Tüzün arkadaşımız bir çalışma içerisinde bir heyetle. Önümüzdeki hafta bunun duyurularını da görmüş olacaksınız. Çok sayıda belediye başkanımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız katılacak. Tabii değerli arkadaşlar yani biraz da kervan yolda dizilir. Yola çıktık. Bu bir yeni durum. Süreç içerisinde ilerdeki belediye meclislerinde ve il genel meclislerinde, oradaki dengeleri de gözeterek toplumsal muhalefete zarar vermeyecek şekilde peyderpey partimize katılımlar gerçekleşecek. Bunlar tabii çok uzun süreler değil.”

“SOSYALİST ENTERNASYONAL DESTEK AÇIKLADI”

“Şimdi bir konunun daha altını çizmek isterim. Bizim yurtdışındaki siyasi akrabalarımız; işte Sosyalist Enternasyonal, PES-Avrupa Sosyalist Partisi, Progressive Alliance gibi bütün buralardan destek açıklamaları var ki biliyorsunuz Sosyalist Enternasyonal Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyeliğini askıya alacaklarını, çıkaracaklarını ve bizi davet ettiklerini söylemişti. Buralarla ilgili yetkilendirdiğimiz arkadaşlar gerekli başvurular yapacak.

Biz mümkün mertebe en hızlı ve en efektif bir şekilde süreci ilerleteceğiz değerli arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine bir MYK toplantısı yapabiliriz. Salı günü Meclis’te bir toplantımız olacak milletvekili arkadaşlarla birlikte. Biliyorsunuz oradaki süreç de çok hızlı ilerledi. Biz parti kuruluş aşamasını herhalde Türkiye’nin en hızlı gerçekleştiren hareketlerden biri olduk. Çok hızlı hazırlandık. Oradaki, parlamentodaki grubumuzun ki tabii emekçilerin de payı çok büyük ve bir gün içerisinde tescil oldu, resmiyet kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde şu anda yer alıyor. Dolayısıyla da oradaki gerekli düzenlemeler hızlı bir şekilde gerçekleşmiş olacak.”

“MUAZZAM BİR İNANÇ VE BİRLİKTELİK VAR”

Parti Meclisi toplantısında çıkan en kritik kararın sorulduğu YENİ Parti Sözcüsü Emre, şu yanıtı verdi:

“Şimdi önemli konuları ele aldık. Bunların en başında sürece katılımların yönetilmesi, burası tabii önemli. Yani kimsenin kendini dışarıda hissetmediği, herkesin katkı sunmak isteyip de böyle dışarıda kalmayacak şekilde bu katılımları nasıl gerçekleştirebiliriz, illerdeki, kendi illerindeki deneyim aktarımları oldu. Oradaki yaşanan süreçlerle ilgili bilgi veren arkadaşlar oldu. Genel itibariyle şunu söyleyebilirim. Yani bizim arkadaşlarımızda, bu Kurucular Kurulu’nda ve ondan sonra oluşturulan Parti Meclisi’nde muazzam bir inanç var, birliktelik var.

Türk siyasal yaşamında böyle bir tablo daha önce hiç yaşanmadı. Yani bu toplantılarda size ifade ediyoruz. Butlan diye saçma sapan bir şey çıkarttılar, siyasi partilerin alanına bir mahkemeyi soktular. Seçim hukukunu altüst ettiler. Üç yıl sonra eski yönetimin altı yıl önceki kongreye dayanarak geldiği görülmüş şey değildir. Bütün bunları yaşattılar. Üzdüler, sonuçta bize destek veren insanlarımızı üzdüler. Birinci partiydik sonuçta.

Birinci parti özelliğimizi koruyorduk. Ama süreç iki ayda gerçekten hep birlikte, tüm destekleyenlerle birlikte güzel bir şekilde yönetildi. Bugün herkes şuna çok inanıyor, yani bu inanç çok önemli gerçekten. İktidar olmaya dönük inancımız çok yüksek. Biz iktidara yürüdüğümüzü biliyoruz. Bu nedenle motivasyonumuz ve dayanışma duygularımız, birlikteliğimiz arkadaşlarla inanın enerji çok yüksek. Samimiyetle söyleyeyim size bunu.”

“ÇOK İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK”

Emre, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın partiye katılımına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Bu bir süreç yönetimi. Dikkat ederseniz biz bütün belediye başkanlarımıza, katılmak isteyenler dahil biz bir çağrı yapmadan ‘Bizim süreci yönetmemize müsaade edin’ dedik. Yine Genel Başkanımız orada konuşma yaparken dedi ki ‘Bizden duymadığınız hiçbir şeye itibar etmeyin. Eğer biz birisiyle ilgili ‘Biz çağırdık da gelmiyor, ya da farklı bir düşüncede’ diye bizim ağzımızdan duymadığınız zaman hiçbir açıklamaya itibar etmeyin.’ Bu bir süreç yönetimi.

Bunu en hassas şekilde yürütüyoruz. Bunu tabii biliyorsunuz ki sizler de son yerel seçimin birinci parti olduktan sonra buradaki milli irade ile kavga eden bir Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı var. Operasyonlar yapılıyor haksız bir şekilde. Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımızı da maksimum koruyacak şekilde bir iletişim yürütüyoruz. Ama dediğimiz gibi yani bizim seçmenlerimizin üzülecek, endişe edecek hiçbir şeyi yok. Aksine yüzlerin gülmesi lazım. Çünkü çok iyi bir başlangıç yaptık ve bu büyüyerek gidecek.”

“ÖNCEKİ ÜYE SAYISINI AŞACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ”

YENİ Parti Sözcüsü Emre, “Sizin bir üye sayısı hedefiniz veya üye kampanyanız olacak mı?” sorusunu şöyle cevapladı:

“Öncekini aşacağını değerlendiriyoruz. Gelen tepkiler böyle. Şimdi üye yazımı da dediğimiz gibi yani bizim şu an henüz binamız oluşturulmadı, ilgili yerler oluşturulmadı. Burayı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kullanıyoruz toplantılar için. Dolayısıyla buraya gelenler ya da bize ulaşanlar burada tabii üyelik yapılabilir ama bu sınırlı olur. Esas itibari ile online üyelik yaparız ve bütün Genel Merkez binasını, illerin oluşumuyla birlikte o üyelikler hem online olmak üzere hem de gerekirse fiziki olarak yapılabilir hale gelmiş olacak. Onu şöyle düşündük. Açıldıktan sonra online üyelik kısmı Genel Başkanımızın çekeceği bir video ile bizi destekleyen halkımızı üyeliğe davet etsin diye düşündük. Onun için onu da önümüzdeki hafta yapacağız.”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili, CHP’den ayrılarak YENİ Parti’nin kuruluş sürecini başlatmıştı. Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısında Özel oy birliğiyle genel başkan seçilmiş, partinin Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenmişti.

Kuruluşun ardından Özgür Özel, Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etmiş, daha sonra gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu listesi onaylanmıştı.

Yeni yönetimde Yunus Emre genel sekreter, Ensar Aytekin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Özgür Ceylan idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Yaşar Tüzün yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

Parti sözcülüğüne ise Zeynel Emre getirilmişti. YENİ Parti yönetiminin belirlenmesinin ardından örgütlenme, üyelik ve bağış sistemlerinin devreye alınmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.