Son dakika... YENİ Partili milletvekili Mustafa Erdem'e 'rüşvet' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda işlem yapıldığı" bildirildi.

YENİ Partili milletvekili Mustafa Erdem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ev hapsi için 5 milyon dolarlık iş takibi ve para trafiği yürütüldüğü iddiasına ilişkin dün bir açıklama yapmıştı.

Mustafa Erdem, Ankara merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık sorunları gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alarak ev hapsine çıkması için 5 milyon dolarlık iş takibi ve para trafiği yürütüldüğü iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, hukuka uygun destek arayışıyla Murat Etöz’le görüştüğünü, kendisine iletilen para talebini reddettiğini belirtmişti.

Ayrıntılar geliyor...