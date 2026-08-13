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Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı
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Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

13.08.2026 11:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

Gündemar Araştırma'nın Temmuz 2026 tarihli Türkiye Gündemi Araştırması'nın genel seçim sonuçları yayımlandı.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

Gündemar Araştırma'nın Temmuz 2026 tarihli Türkiye Gündemi Araştırması'nın genel seçim sonuçları yayımlandı. Kararsızlar, fikri olmayanlar ve protesto oylar dağıtıldığında Yeni Parti yüzde 38,58 ile ilk sırada yer alırken, AKP yüzde 27,43'te kaldı. CHP'nin yüzde 2,94 olarak ölçülmesi ise araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

Gündemar Araştırma ve Danışmanlık, Temmuz 2026 dönemine ilişkin "Türkiye Gündemi Araştırması"nın genel seçim sonuçlarını açıkladı.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 300 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.   Kararsızlar, "fikrim yok" diyenler ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra Yeni Parti yüzde 38,58 ile ankette ilk sırada yer aldı. AKP'nin oy oranı ise yüzde 27,43 olarak ölçüldü.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

YENİ PARTİ İLE AKP ARASINDA 11 PUANDAN FAZLA FARK

Araştırmaya göre Yeni Parti'nin oy oranı yüzde 38,58 olurken, AKP yüzde 27,43'te kaldı. Böylece iki parti arasındaki fark 11,15 puan olarak hesaplandı.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

Gündemar'ın paylaştığı verilere göre Yeni Parti'nin oy oranında bir önceki aya kıyasla değişim görülmezken, AKP'nin oyunda 3,77 puanlık düşüş kaydedildi.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ankette DEM Parti yüzde 7,57 ile üçüncü sırada yer aldı. DEM Parti'yi yüzde 5,49 ile Zafer Partisi, yüzde 5,18 ile MHP ve yüzde 4,56 ile İYİ Parti takip etti.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 3,10 olarak ölçülürken, CHP yüzde 2,94 ile barajın altında kaldı. "Diğer" partilerin toplam oy oranı yüzde 2,32, Anahtar Parti'nin yüzde 2,21 ve TİP'in yüzde 0,62 olarak açıklandı.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

CHP'DE 24,95 PUANLIK DÜŞÜŞ

Araştırmanın en dikkat çeken verilerinden biri CHP'ye ilişkin oldu. Gündemar'ın grafiğinde CHP'nin bir önceki aya göre 24,95 puanlık düşüş yaşadığı belirtildi ve partinin oy oranı yüzde 2,94 olarak gösterildi.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

Ankette İYİ Parti'nin 2,70, TİP'in 1,99, Anahtar Parti'nin 1,52, Yeniden Refah Partisi'nin 0,79, MHP'nin 0,69, DEM Parti'nin 0,66 ve Zafer Partisi'nin 0,63 puan gerilediği belirtildi.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

SON ANKETTE PARTİLERİN OY ORANLARI

Gündemar'ın araştırmasında kararsızlar, fikri olmayanlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

Yeni Parti: yüzde 38,58

AKP: yüzde 27,43

DEM Parti: yüzde 7,57

Zafer Partisi: yüzde 5,49

MHP: yüzde 5,18

İYİ Parti: yüzde 4,56

Yeniden Refah Partisi: yüzde 3,10

CHP: yüzde 2,94

Diğer: yüzde 2,32

Anahtar Parti: yüzde 2,21

TİP: yüzde 0,62

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

ARAŞTIRMA 60 İLDE 2 BİN 300 KİŞİYLE YAPILDI

Gündemar Araştırma'nın paylaştığı bilgilere göre çalışma, 28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında 60 ilde toplam 2 bin 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açıklanan oranlar, kararsızlar, fikri olmayanlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonraki sonuçları yansıtıyor.

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