Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: YENİ Parti 11 puan fark attı! CHP baraj altında kaldı

Gündemar Araştırma'nın Temmuz 2026 tarihli Türkiye Gündemi Araştırması'nın genel seçim sonuçları yayımlandı. Kararsızlar, fikri olmayanlar ve protesto oylar dağıtıldığında Yeni Parti yüzde 38,58 ile ilk sırada yer alırken, AKP yüzde 27,43'te kaldı. CHP'nin yüzde 2,94 olarak ölçülmesi ise araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

Gündemar Araştırma ve Danışmanlık, Temmuz 2026 dönemine ilişkin "Türkiye Gündemi Araştırması"nın genel seçim sonuçlarını açıkladı.

28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 300 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar, "fikrim yok" diyenler ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra Yeni Parti yüzde 38,58 ile ankette ilk sırada yer aldı. AKP'nin oy oranı ise yüzde 27,43 olarak ölçüldü.

YENİ PARTİ İLE AKP ARASINDA 11 PUANDAN FAZLA FARK Araştırmaya göre Yeni Parti'nin oy oranı yüzde 38,58 olurken, AKP yüzde 27,43'te kaldı. Böylece iki parti arasındaki fark 11,15 puan olarak hesaplandı.

Gündemar'ın paylaştığı verilere göre Yeni Parti'nin oy oranında bir önceki aya kıyasla değişim görülmezken, AKP'nin oyunda 3,77 puanlık düşüş kaydedildi.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA Ankette DEM Parti yüzde 7,57 ile üçüncü sırada yer aldı. DEM Parti'yi yüzde 5,49 ile Zafer Partisi, yüzde 5,18 ile MHP ve yüzde 4,56 ile İYİ Parti takip etti.

Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 3,10 olarak ölçülürken, CHP yüzde 2,94 ile barajın altında kaldı. "Diğer" partilerin toplam oy oranı yüzde 2,32, Anahtar Parti'nin yüzde 2,21 ve TİP'in yüzde 0,62 olarak açıklandı.

CHP'DE 24,95 PUANLIK DÜŞÜŞ Araştırmanın en dikkat çeken verilerinden biri CHP'ye ilişkin oldu. Gündemar'ın grafiğinde CHP'nin bir önceki aya göre 24,95 puanlık düşüş yaşadığı belirtildi ve partinin oy oranı yüzde 2,94 olarak gösterildi.

Ankette İYİ Parti'nin 2,70, TİP'in 1,99, Anahtar Parti'nin 1,52, Yeniden Refah Partisi'nin 0,79, MHP'nin 0,69, DEM Parti'nin 0,66 ve Zafer Partisi'nin 0,63 puan gerilediği belirtildi.

SON ANKETTE PARTİLERİN OY ORANLARI Gündemar'ın araştırmasında kararsızlar, fikri olmayanlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

Yeni Parti: yüzde 38,58 AKP: yüzde 27,43 DEM Parti: yüzde 7,57 Zafer Partisi: yüzde 5,49 MHP: yüzde 5,18 İYİ Parti: yüzde 4,56 Yeniden Refah Partisi: yüzde 3,10 CHP: yüzde 2,94 Diğer: yüzde 2,32 Anahtar Parti: yüzde 2,21 TİP: yüzde 0,62