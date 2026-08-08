Son seçim anketinde dikkat çeken tablo: Erdoğan'a karşı Yavaş ve İmamoğlu senaryosu

YÖN Araştırma, 1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği güncel Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin ikinci tur simülasyon sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelinde 51 ilde, 3 bin katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP'nin potansiyel adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçenekleri sunuldu.

Üç kez Cumhurbaşkanı seçilerek üçüncü dönemini icra eden Erdoğan'ın, biri tutuklu olarak yargılanan iki CHP'li potansiyel aday karşısında anketlerde elde ettiği sonuçlar dikkat çekti. Yapılan ölçümlerde Erdoğan'ın olası her iki rakibine karşı da seçimi kaybettiği görüldü.

YAVAŞ VE ERDOĞAN SENARYOSU

Ankette katılımcılara, olası bir ikinci turda Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan arasında bir oylama yapılması durumunda tercihini kimden yana kullanacakları soruldu. Verilen yanıtlara göre; Mansur Yavaş yüzde 53,4 oranında destek bulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46,6 seviyesinde ölçüldü.

İMAMOĞLU VE ERDOĞAN SENARYOSU

Aynı araştırmada değerlendirilen bir diğer eşleşme ise Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı karşıya geldiği senaryo oldu. T24'ün paylaştığı habere göre katılımcıların bu olası eşleşmedeki tercihlerine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 51,3 oranında oy alarak galip gelirken, Erdoğan için oy kullanacağını belirtenlerin oranı yüzde 48,7'de kaldı.