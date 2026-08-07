SONAR'dan çarpıcı anket: YENİ Parti'nin oy oranı belli oldu

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin oy oranı, özellikle kamuoyu araştırma şirketleri tarafından son günlerde mercek altına alınıyor.

SONAR Araştırma'nın son anketinde YENİ Parti, yüzde 34,3'lük oy oranıyla birinci parti olarak ölçüldü. İkinci sırada yüzde 30,2 ile AKP yer alırken 'mutlak butlan' yönetimindeki CHP'nin oy oranı yüzde 5 olarak ölçüldü.

SON ANKETTE ÇARPICI SONUÇ

SONAR Araştırma Şirketi'nin son seçim anketinin sonuçları yayımlandı.

Ankete göre 2 hafta önce kurulan Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti en çok oy alan parti durumunda.

“Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda YENİ Parti'nin oy oranı, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 24,1, sonra ise yüzde 34,3 olarak ölçüldü.

İkinci sırada yer alan AKP'nin oy oranı yüzde 30,2 olurken butlan yönetimindeki CHP ise yüzde 5 ile barajın altında kaldı.

Ankette partilerin oy oranı şöyle oldu:

YENİ Parti %34,3

AKP: %30,2

DEM Parti: %8,5

İYİ Parti: %7

MHP: %5,1

CHP: %5

Anahtar Parti: %2,6

Zafer Partisi: %2,3

KURULMADAN ÖNCE YÜZDE 26'YDI

YENİ Parti kurulmadan önce 18 Haziran tarihinde 'Özgür Özel'in kurması beklenen yeni partinin oy oranı' için yine SONAR tarafından yapılan ankette partinin oy oranı yüzde 26 olarak ölçülmüştü.

ERKEN SEÇİM İSTEĞİ YÜZDE 59,4

SONAR’ın erken seçime ilişkin sorusunda ise katılımcıların çoğunluğu sandığın zamanından önce kurulmasını istedi.“Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 59,4’ü “Evet”, yüzde 32,9’u ise “Hayır” yanıtını verdi.