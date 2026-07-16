Soruşturmanın ardından gündemde… Deprem döneminde İbrahim Kalın da ‘AHBAP’a teşekkür etmiş

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı.

Haluk Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay depremleriyle birlikte gündeme gelen AHBAP Derneği'ne teşekkür edenler arasında dikkat çeken bir isim olduğu görüldü.

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 22 Şubat 2023 tarihinde, aralarından AHBAP Derneği'nin de olduğu bazı sivil toplum kuruluşlarını paylaşarak teşekkür etti.

Kalın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bizi biz yapan tüm STK’larımız, yardım kuruluşlarımız, gönüllülerimiz...

Gece gündüz, sıcak soğuk, yakın uzak demeden yardıma koşan güzel insanlarımız...

Hepinize müteşekkiriz.

Hepinize minnettarız.

Biz birlikte güzeliz,

birlikte güçlüyüz,

birlikte Türkiye’yiz."