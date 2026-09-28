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Sosyal Demokrasi Derneği'nden, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ihraç kararı

Sosyal Demokrasi Derneği'nden, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ihraç kararı

28.09.2026 12:24:00
Güncellenme:
ANKA
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Sosyal Demokrasi Derneği'nden, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ihraç kararı

Sosyal Demokrasi Derneği, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu'nun dernek üyeliğinden ihraç edildiğini açıkladı. SDD Genel Başkanı Sami Doğan, kararın Kılıçdaroğlu'nun dernek tüzüğündeki ilkelerin aksi yönündeki söylem ve eylemleri nedeniyle, Onur Kurulu'nun yaptığı inceleme sonucunda alındığını bildirdi.
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Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu’nun dernek üyeliğinden onur kurulu kararıyla ihraç edildiğini açıkladı.

Genel Başkan Sami Doğan, “SDD Onur Kurulu’nun, dernek tüzüğümüzde yer alan ilgili hükümleri doğrultusunda yaptığı inceleme ve değerlendirme süreci sonucunda, üyemiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dernek tüzüğümüzde yer alan program ve ilkelerin aksi yönünde söylem ve eylemleri nedeniyle derneğimizden ihracına karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR KİŞİ, MAKAM VEYA GÖREV BU KURALLARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

Doğan’ın yazılı açıklaması şöyle:

"Derneğimiz; tüzüğümüz ve ilgili mevzuat çerçevesinde demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, dayanışma ve hukukun üstünlüğünü temel alan sosyal demokrat değerler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bizim anlayışımızda demokratik örgütlenme, farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği, çoğulculuğun ve karşılıklı saygının esas olduğu, ancak ortak ilke ve kurallara da herkesin eşit biçimde uymakla yükümlü bulunduğu bir yapıdır.

Dernek üyeliği, yalnızca bir aidiyet ilişkisi değil, aynı zamanda derneğin tüzüğünde belirlenen ilke ve kurallara uyma sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle tüm üyelerimizin, derneğimizin amaç ve ilkelerine uygun hareket etmesi, kurumun saygınlığına ve çalışma düzenine zarar verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınması temel bir yükümlülüktür. Hiçbir kişi, makam veya görev bu kuralların üzerinde değildir."

"KILIÇDAROĞLU'NUN, DERNEK TÜZÜĞÜMÜZDE YER ALAN İLKELERİN AKSİ YÖNÜNDE SÖYLEM VE EYLEMLERİ NEDENİYLE..."

"Bu doğrultuda, SDD Onur Kurulu’nun, dernek tüzüğümüzde yer alan ilgili hükümleri doğrultusunda yaptığı inceleme ve değerlendirme süreci sonucunda, üyemiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dernek tüzüğümüzde yer alan program ve ilkelerin aksi yönünde söylem ve eylemleri nedeniyle derneğimizden ihracına karar verilmiştir.

Alınan bu karar herhangi bir kişisel değerlendirme veya husumetin sonucu olmayıp tamamen derneğimizin tüzüğü, ilgili mevzuat ve yetkili organlarımızın kararları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz bundan sonra da hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, çoğulculuk, dayanışma ve kurumsal sorumluluk ilkelerinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürecektir.”

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