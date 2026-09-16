Sosyal medya hesabı 4. kez erişime engellendi: soL'dan yurttaşlara çağrı

soL Haber'in iki hafta önce açtığı son hesabı da erişime engellendi.

Aynı kararla soL Haber'in yanı sıra, gazeteciler İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın, Kadın Koalisyonu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildi.

Son karar, soL'un X hesaplarına Temmuz ayından bu yana getirilen dördüncü engelleme oldu.

Bu erişim engelinin ardından, soL yurttaşlara bir çağrı yaptı. Yapılan çağrıda "'Halka yalan söylemek suçtur!' diyerek yola çıkan soL Haber, sansürle, saldırılarla, davalarla ve cezalarla boyun eğecek sanan iktidar ve yandaşları yanılıyor.

soL Haber halkımızın doğrulara, gerçeğe ulaşması için mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürecek! Tüm okurlarımızı soL'un hesabını takip etmeye, hep birlikte yaygınlaştırmaya çağırıyoruz."