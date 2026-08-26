Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 40 gündür tutuklu: Nasuh Mahruki 16 Eylül’de hakim karşısına çıkacak

15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle yaklaşık 40 gündür tutuklu bulunan AKUT Vakfı Başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği GYK Üyesi Nasuh Mahruki hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Mahruki hakkında açılan davanın ilk duruşması 16 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.
AVUKATI CUMHURİYET'E KONUŞTU
Takvimin netleşmesi sonrası gazetemize konuşan Mahruki’nin avukatı Şehmus Tekik, “Dosyanın sonunda maddi gerçeğin ve hukukun üstünlüğünün ortaya çıkacağına inancımız tamdır. Müvekkilimizin en kısa sürede tahliye edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.