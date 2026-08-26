Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 40 gündür tutuklu: Nasuh Mahruki 16 Eylül’de hakim karşısına çıkacak

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 40 gündür tutuklu: Nasuh Mahruki 16 Eylül’de hakim karşısına çıkacak

26.08.2026 17:03:00
Güncellenme:
Çağdaş Bayraktar
Takip Et:
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 40 gündür tutuklu: Nasuh Mahruki 16 Eylül’de hakim karşısına çıkacak

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle bir kez daha tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında iddianame kabul edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle yaklaşık 40 gündür tutuklu bulunan AKUT Vakfı Başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği GYK Üyesi Nasuh Mahruki hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Mahruki hakkında açılan davanın ilk duruşması 16 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

AVUKATI CUMHURİYET'E KONUŞTU

Takvimin netleşmesi sonrası gazetemize konuşan Mahruki’nin avukatı Şehmus Tekik, “Dosyanın sonunda maddi gerçeğin ve hukukun üstünlüğünün ortaya çıkacağına inancımız tamdır. Müvekkilimizin en kısa sürede tahliye edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Nasuh Mahruki

İlgili Haberler

Tutuklu Nasuh Mahruki'den 17 Ağustos mesajı: 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasına maruz kalmayı reddediyorum
Tutuklu Nasuh Mahruki'den 17 Ağustos mesajı: 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasına maruz kalmayı reddediyorum 15 Temmuz paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklanan AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, 17 Ağustos depreminin 27'nci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasına maruz kalmayı reddediyorum!" ifadelerini kullandı.
Nasuh Mahruki, depreme hazırlıklı olmak zorunda olduğumuzu söyledi: 'Geç değil yeter ki başlayalım'
Nasuh Mahruki, depreme hazırlıklı olmak zorunda olduğumuzu söyledi: 'Geç değil yeter ki başlayalım' 6.2 şiddetindeki Silivri depreminden sonra gözler İstanbul’a çevrildi. Nasuh Mahruki, “Bütün yetkiyi, ne kurumsal hafızası ne de yeteri kadar liyakatli personeli olan AFAD’a verdiler. Bu kadar ağır bir sorumluluğu kaldıramadı. Dolayısıyla var olan sistemi bozdular” dedi.
15 Temmuz paylaşımı gerekçesiyle tutuklanan Mahruki, Cumhuriyet’e konuştu: 'Kötü bir niyet okuma'
15 Temmuz paylaşımı gerekçesiyle tutuklanan Mahruki, Cumhuriyet’e konuştu: 'Kötü bir niyet okuma' Yaklaşık 20 gündür tutuklu bulunan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, cezaevinde ilk günlerde kötü koşullarda kaldığını anlattı. Tutuklanmasına gerekçe gösterilen 15 Temmuz paylaşımına ilişkin iddiaları reddeden Mahruki, “Tiyatro dediğim ithamını hakaret kabul ediyorum” dedi.