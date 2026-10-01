Sosyalist Enternasyonal'den CHP ve YENİ Parti kararı: Birinin üyeliği donduruldu, diğerinin başvurusu kabul edildi

Dünya genelinde sosyal demokrat ve merkez sol partileri bünyesinde bulunduran Sosyalist Enternasyonal, Türkiye'deki iki siyasi partiye ilişkin yeni karar aldı.

Örgüt, CHP'nin üyeliğini dondururken, YENİ Parti'nin üyelik başvurusunu kabul etti.

CHP'NİN ÜYELİĞİ DONDURULDU

Sosyalist Enternasyonal'in CHP ile uzun yıllara dayanan ilişkisi, 2026'da yaşanan CHP yönetimi ve “mutlak butlan” tartışmaları sırasında yeni bir boyut kazanmıştı.

Örgüt, 28 Mayıs 2026 tarihli açıklamasında, CHP kongrelerini yakından takip ettiğini ve Özgür Özel'in seçildiği süreçlerin demokratik ve kapsayıcı olduğunu belirtmişti.

Sosyalist Enternasyonal, o tarihte Özel ve seçilmiş CHP yönetimini tanımaya devam edeceğini duyurmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'na da olağanüstü kurultay çağrısında bulunmuştu.

Sosyalist Enternasyonal, “mutlak butlan” kararına yönelik açıklamalarında da söz konusu hukuki sürece sert tepki göstermiş ve gelişmeyi Türkiye'nin demokratik sistemine yönelik bir müdahale olarak değerlendirmişti.

Son kararla birlikte CHP'nin Sosyalist Enternasyonal'deki üyeliğinin dondurulduğu bildirildi.

YENİ PARTİ'NİN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Sosyalist Enternasyonal aynı zamanda YENİ Parti'nin örgüte yaptığı üyelik başvurusunu kabul etti. Böylece CHP'nin üyeliğinin dondurulmasıyla eş zamanlı olarak YENİ Parti'nin başvurusu onaylanmış oldu.

Sosyalist Enternasyonal, YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından da Özgür Özel'e destek açıklaması yapmıştı. Örgütün 24 Temmuz 2026 tarihli mektubunda, Özel'in YENİ Parti ile siyasi mücadelesini sürdürme kararına destek verilmiş ve yeni oluşumla yakın çalışmaya devam edileceği belirtilmişti.

“MUTLAK BUTLAN” KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sosyalist Enternasyonal, Mayıs 2026'da CHP'deki gelişmelere ilişkin yayımladığı açıklamada Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kongre sürecine yönelik yargı kararını eleştirmişti.

Örgüt, 22 Mayıs'taki açıklamasında Özel'in seçilmesini ve kongrede alınan kararları geçersiz kılan yargı kararını “Türkiye'nin demokratik sistemine vurulmuş bir darbe” olarak nitelendirmiş ve Özel ile seçilmiş yönetime desteğini açıklamıştı.

ÖZEL, SOSYALİST ENTERNASYONAL'DE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPIYOR

Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal'de başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Örgüt, YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından yayımladığı dayanışma mektubunda da Özel ile yakın çalışmayı sürdüreceğini bildirmişti.