Soyer’le yola devam!
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Tunç Soyer olduğunu açıkladığı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden İzmirli iş insanlarına, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Tunç Soyer olduğunu açıkladı.
İzmirli bir grup iş insanını Ankara'da makamında ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sorusu üzerine, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer'dir" dediği ögrenildi.
Cumhuriyet’e konuşan İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Ziyaret sırasında adaylıkla ilgili sohbet oldu. Ancak, benim ve diğer arkadaşlarımızın orada konuşulanlarını anlatması doğru değildir. Adaylığı açıklayacak olan CHP lideri ve ilgili kurumlardır. Biz ziyarette konuşanlarla ilgili açıklama yapmamız hoş olmaz” diye konuştu.
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