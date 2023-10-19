Soyer’le yola devam!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Tunç Soyer olduğunu açıkladığı öğrenildi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.10.2023 - 16:49
Soyer’le yola devam!
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden İzmirli iş insanlarına, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Tunç Soyer olduğunu açıkladı.

İzmirli bir grup iş insanını Ankara'da makamında ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sorusu üzerine, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer'dir" dediği ögrenildi.

Cumhuriyet’e konuşan İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Ziyaret sırasında adaylıkla ilgili sohbet oldu. Ancak, benim ve diğer arkadaşlarımızın orada konuşulanlarını anlatması doğru değildir. Adaylığı açıklayacak olan CHP lideri ve ilgili kurumlardır. Biz ziyarette konuşanlarla ilgili açıklama yapmamız hoş olmaz” diye konuştu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer İzmir

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu,

Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar Günü"nü kutladı
CHP’de tüzük tartışması: Değişimi savunanlar 'Kılıçdaroğlu'nun delege çıkışı göstermelik' diyor

CHP’de tüzük tartışması: Değişimi savunanlar 'Kılıçdaroğlu'nun delege çıkışı göstermelik' diyor
Son dakika... Meclis gündemine geliyor: Kılıçdaroğlu'ndan çok sert 'tezkere' yanıtı!

Son dakika... Meclis gündemine geliyor: Kılıçdaroğlu'ndan çok sert 'tezkere' yanıtı!

En Çok Okunan Haberler