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Suat Toktaş'tan Barış Yarkadaş'a 'hediye' yanıtı: 'Herkesi kendin gibi sanıyorsun...'

Suat Toktaş'tan Barış Yarkadaş'a 'hediye' yanıtı: 'Herkesi kendin gibi sanıyorsun...'

19.07.2026 17:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Suat Toktaş'tan Barış Yarkadaş'a 'hediye' yanıtı: 'Herkesi kendin gibi sanıyorsun...'

HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, İbrahim Kahveci'ye "CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukları maaş artı; Suat ve Cafer’e gelen hediyeleri alma karşılığında örtmeye çalışıyorsun" diye ithamda bulunan 'mutlak butlan' yanlısı Barış Yarkadaş'a sert sözlerle yanıt verdi.
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CHP'deki 'mutlak butlan' yönetimine yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek'in sosyal medya hesaplarından aynı metni yayımlaması üzerine başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı. 

İki isim de 17 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan TBMM kararının görüntüsünü kullanarak şu mesajı paylaşmıştı:

“‘Dokunulmazlık dosyaları’nın görüşüldüğü komisyon tatil yapmayacak. Türkiye’yi ‘daha sıcak bir yaz’ bekliyor gibi görünüyor.”

Halk TV yorumcusu ve ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, bu yaşananı sosyal medya hesabı üzerinden "Emir komuta merkezleri papaz elbisesi giyeceksiniz dese giyerler mi?" diyerek eleştirdi.

"AKP'DEKİ YOLSUZLUKLARI SAVUNUYORDUN"

Butlan yanlısı Yarkadaş, bu sözler üzerine Kahveci'ye ağır ithamlarda bulunduğu bir yanıt verdi. Kahveci'ye "Ben seni tanıdığımda AK PARTİ’li belediyelerdeki yolsuzlukları savunuyordun AKP medyasında… Sonra hakkında borsa manipülasyon davası açıldı. Şimdi HALK TV’desin. CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukları örtmeye çalışıyorsun aldığın talimatlarla… " diye seslenen Yarkadaş, sözlerinin devamında HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik iddialarda bulunarak şöyle devam etti: 

"Ne karşılığı peki? Maaş artı; Suat ve Cafer’e gelen hediyeleri alma karşılığında. Maaşın İsmail ve Ebru’nunkinin altında kaldığı için bu formülü buldular sana. Bu twitinden sonra epey bir hediye gelir sana… Yalana çarpıtmaya devam et İbrahim…"

TOKTAŞ'TAN SERT YANIT

HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Yarkadaş'ın bu ifadelerine çok sert sözlerle yanıt verdi. Toktaş, sosyal medya hesabı üzerinden Yarkadaş'a şöyle seslendi:

"Herkesi kendin gibi sanıyorsun. “Haysiyet” senin için artık bir şey ifade etmiyor olabilir ama benim için önemli bir değer. Yalan, ağzına yuva yapmış, hiçbir sınırın kalmamış. İspat edemezsen şerefsizsin."

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İlgili Konular: #Halk TV #Barış Yarkadaş #Suat Toktaş

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