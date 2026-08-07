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Suça sürüklenen çocuklara ilişkin ceza düzenlemesinin ilk 2 maddesi TBMM'de kabul edildi

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin ceza düzenlemesinin ilk 2 maddesi TBMM'de kabul edildi

7.08.2026 00:56:00
Güncellenme:
AA
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Suça sürüklenen çocuklara ilişkin ceza düzenlemesinin ilk 2 maddesi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle silahını ihmal sonucu çocuğun erişimine açanlara hapis cezası öngörülürken, suça sürüklenen çocuklara ilişkin ceza hükümlerinde de değişikliğe gidiliyor.
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemeye göre, ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza ederek bir çocuğun silaha ulaşmasına neden olan kişi, fiili daha ağır bir suçu oluşturmuyorsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

ÇOCUK SANIKLAR İÇİN CEZA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Teklifle ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin ceza hükümleri yeniden düzenleniyor.

Buna göre, 12-15 yaş arasındaki çocukların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu bulunmayacak. Bu durumda çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak.

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AĞIR SUÇLARDA YAŞ İNDİRİMİ SINIRLANDIRILIYOR

Ancak fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabildiğinin tespit edilmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 13 ila 18 yıl, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 10 ila 12 yıl arasında hapis cezası verilebilecek. Diğer suçlarda cezalar yarı oranında indirilecek.

15-18 yaş grubundaki çocuklar için de ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19 ila 27 yıl, müebbet gerektiren suçlarda ise 15 ila 18 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. Diğer hapis cezalarında üçte bir oranında indirim uygulanacak.

Genel Kurulda kabul edilen önergeyle, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama gibi ağır suçlarda, somut olayın özelliklerine göre 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indiriminin uygulanmamasına karar verildi. 12-15 yaş grubunda ise hakime, bir üst yaş grubunun ceza rejimini uygulayabilme konusunda takdir yetkisi verildi.

Öte yandan, teklifin tekerrür hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istisnasını 18'den 15'e indirmeyi öngören 3. maddesi, Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle metinden çıkarıldı.

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YARIN DEVAM EDECEK

Teklifin 4. maddesinin görüşmeleri sırasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Genel Kurul, 7 Ağustos saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.

İlgili Konular: #TBMM #yasa #suça sürüklenen çocuk

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