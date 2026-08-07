Süleyman Soylu'nun 'Murat Karayılan' açıklaması yeniden gündem oldu: 'Yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün'

Süreç kapsamında hazırlanan “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, 5 Ağustos'ta TBMM’ye sunuldu.

Toplam 12 maddeden oluştuğu belirtilen teklif; PKK/KCK’nin ve bağlantılı oluşumların fiilî varlığına son vermesi, kontrolü altındaki silah ve mühimmatı teslim etmesi ve bu durumun yetkili kurumlarca tespit edilmesi hâlinde uygulanacak düzenlemeleri içeriyor.

Bilgi notunda teklifin kapsamına girecek suçlar, kapsam dışında tutulacak kişiler, soruşturma, kovuşturma ve cezaların ertelenmesi, hak yoksunluklarının kaldırılması, başvuru süresi ve uygulamayı takip edecek kurumlara ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Teklifin bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda, hafta sonu ise Genel Kurul'da görüşülmesi hedefleniyor.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN ESKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

'Çerçeve yasa'nın ilk imzacıları AKP ve MHP oldu.

Bu kapsamda, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021'deki "Murat Karayılan" çıkışı ise gündem oldu.

Soylu, X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımında Irak’ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili olarak “Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün...” demişti.

Soylu mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak’ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hâlâ PKK’yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerimize çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak."