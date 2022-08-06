Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e 'mumya' benzetmesi

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘mumya’ benzetmesi yapılan bir video paylaştı.

UYUŞTURUCU TARTIŞMASI

Akşener 28 Temmuz’da uyuşturucu kullanımıyla ilgili şunları demişti: “Bir ülkede uyuşturucu pahalıysa bilin ki görev yerine getirilmektedir. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir, ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir.”

Bunun üzerine Soylu, Twitter üzerinden Akşener’e şu sözlerle tepki göstermişti:

“Meral hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. ‘Başbakan olacağın’(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941’den, 2021 sonunda 270’e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız… Meral hanım; Oturduğun büyükelçilere batının halini bir sor. Ha unutmadan, stajyer bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?”

Akşener, dün Yalova’da esnaf ziyareti sırasında genç bir kadının uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin sorduğu soruya verdiği yanıtı Twitter hesabından paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da etiketlediği videoda şunları diyor:

“Ben sayın Soylu’nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki; ‘Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.’ Peki, AK Parti iktidarı 2002’de başladı değil mi? Sayın cumhurbaşkanımız o zaman başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış. Şimdi ben sayın cumhurbaşkanına, sayın Erdoğan’a soruyorum; Süleyman Soylu’nun dedikleri doğru mudur? Captagon’la ilgili mevzuya girin, Google’a sevgili kızlarım. Kimin zamanında olduğunu anlarsınız. O ilgili kişi de şu anda sarayda. Tamam mı canım. Bak hiç bu cevapları vermeyecektim, sordunuz veriyorum şimdi. İyi ki de sordun.”

Bak sayın @RTErdogan sana ulaşamayan Ak Partili kızlarımız bana soruyor:



Süleyman Soylu'nun dediğine göre Ak Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş.



Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe, merakla bekliyoruz.



Haydi bakalım buyurun, açıklayın. pic.twitter.com/WzXuddayPn — Meral Akşener (@meral_aksener) August 5, 2022

SOYLU’DAN MUMYA VİDEOSU

Süleyman Soylu, Twitter’da gece yarısından sonra Akşener’i merkeze alıp tüm muhalefeti eleştiren animasyon bir video paylaştı.

Söz konusu videoda İYİ Parti Gençlik Kolları’nın gündem olan ‘Dinozorlar’ isimli videosu tiye alınarak ‘mumyalar’dan bahsediliyor"

Soylu, ‘dinozor’ kelimesini ‘dinazor’ diye yazdığı paylaşımına şu notu düştü: “Bu gençler bir başka ‘Dinazor’lara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar.”

Bu gençler bir başka ??



“Dinazor”lara aslında birer “mumya” olduklarını hatırlatmışlar ?? pic.twitter.com/qSkcw5J3jq — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 5, 2022

Soylu'nun bu paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı İşte o tepkilerden bazıları:

"Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"

Atasözü??



Hangi ülkenin İçişleri bakanı bu tweeti atan?

Suriye mi? Afganistan mı?

?? https://t.co/ChO8CLUEcX — ??Ü?Ø????l (@33utopik33) August 6, 2022

Gençler, asıl 2023 de bu "dinazorlara" mumya olduklarını çok kötü hatırlatacak...?? https://t.co/xnOVAE66DY — Galip Can (@GalipCanbay) August 6, 2022

Bakan Bey ?? çok meşgul ama takdir edersin ki İçişleri de çok mühim bir konu.



Nasıl yapacaksanız, sen mi ilgileniyorsun? @eyupkadirinan https://t.co/gIg08q1JP4 — Onur Hondoroğlu (@OnurHondoroglu) August 5, 2022

Sayın Bakan;



Bir de 10 bin dolar alan vekili açıklayacaktınız. N’oldu o iş? https://t.co/Jj3syynuPk — Av. Halil İbrahim Yalgın (@halilyalgin55) August 5, 2022

3 gün önce ülkenin en önemli sınavlarından birinin soruları çalınmış suçlu kim bilinmiyor, Güney Amerika limanlarında yakalanan her uyuşturucunun altından Türkiye çıkıyor, cezaevindekilerin yarısıyla aynı karede bulunmuş zat “??” bu emojiyle tweet çalıntı tweet atıyor. Enteresan https://t.co/N5eYQXVKBD — Berkay Bigeç (@BerkayBigec) August 5, 2022

Gençlerimizin sorularını çaldınız,geleceğini çaldınız ,fikirlerini niye çaldınız? Ama sıkıntı yok,taklitler asıllarını yaşatır! Bu arada DİNAZOR değil, DİNOZOR?? https://t.co/YHRSWDRZOZ — Raziye Akışık (@akisikraziye) August 5, 2022

Sayın Bakan;



1?? "Dinazor" değil, "Dinozor".



2?? "Bunlardan hesap sormazsam NAMERDİM" dedikten sonra aynı safta yer alıp, Habur rezaletini, çadır mahkemelerini yaparken, terörist Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkartırken hiç mi utanmadınız?



Bu arada taklitler aslını yüceltir! #AzKaldı https://t.co/sZDl9cGBE0 — Halil KÜÇÜKŞAHİN (@KCKSHNHalil) August 5, 2022