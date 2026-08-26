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Süleymancılar'a yönelik operasyonda Mehmet Akay yakalandı

Süleymancılar'a yönelik operasyonda Mehmet Akay yakalandı

26.08.2026 17:50:00
Güncellenme:
DHA
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Süleymancılar'a yönelik operasyonda Mehmet Akay yakalandı

Süleymancılar cemaatine yönelik 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması soruşturma kapsamında firari olarak aranan ve kritik bir isim olduğu belirtilen Mehmet Akay Antalya'da yakalandı.

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Süleymancılar cemaatine yönelik 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması soruşturma kapsamında, hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evrak ve toplantı tutanaklarının saklanması sürecinde rol aldığı tespit edilen Mehmet Akay'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, cemaat bağlantılı Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği'nde çalışan Mehmet Akay'ın, iddiaya konu suç örgütüne ait belgelerin saklanacağı yere götürülmesi için talimat verdiği ve süreç boyunca aktif rol aldığı tespit edildi.

Firari olarak aranan Mehmet Akay, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde, bir yakınına ait ikamette yakalandı.

Akay'ın üzerinde ve bulunduğu adreste arama yapılırken, cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Ele geçirilen dijital materyal ile daha önce el konulan 37 klasörlük doküman arasındaki bağlantıların, belgelerin hangi amaçla saklandığının, bu süreçte talimat veren ve hareket eden diğer kişilerin ve iddiaya konu suç örgütünün mali yapılanmasının bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İlgili Konular: #Süleymancılar #ALihan Kuriş

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