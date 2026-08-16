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Süleymancılar cemaatine operasyon: Alihan Kuriş de aralarında 32 kişi tutuklandı

Süleymancılar cemaatine operasyon: Alihan Kuriş de aralarında 32 kişi tutuklandı

16.08.2026 10:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Süleymancılar cemaatine operasyon: Alihan Kuriş de aralarında 32 kişi tutuklandı

Süleymancılar cemaatine yönelik yürütülen soruşturmada, cemaatin lideri Alihan Kuriş ile beraber 32 şüpheli tutuklandı.
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Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan Süleymancılar cemaatine yönelik yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasında tutuklama kararları verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si hakkında tutuklama, 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

ALİHAN KURİŞ DE ARALARINDA

Şüphelilerden; cemaatin lideri Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse tutuklandı.

Şüphelilerden, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

 

 

İlgili Konular: #Süleymancılar #ALihan Kuriş

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