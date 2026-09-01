Süleymancılar soruşturması: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında karar verildi!

Süleymancılar cemaatinin elebaşısı Alihan Kuriş'e yönelik suç örgütü soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yaklaşık 3,5 saatlik ifade işleminin ardından yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesinin yaklaşık 3,5 saat sürdüğü ve 12 sayfa tuttuğu bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Şahin hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol talebinde bulunduğu öğrenildi.

Başsavcılığın, Şahin hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 220/7. maddesi kapsamında “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve 283/1. maddesi kapsamında “suçluyu kayırma” suçlarından, “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ettiği öğrenildi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

“Alihan Kuriş suç örgütü” soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Soruşturma kapsamında cemaatin elebaşısı Alihan Kuriş tutuklanmış, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Firari Hilmi Tuna Kuriş, Marmaris’ten yurt dışına kaçmak üzere hareket ederken yakalanmış, Hilmi Tunahan Kuriş’i Marmaris’e taşıyan “34 SL 313” plakalı aracın eski bakan İdris Naim Şahin adına 2030’a kadar kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı. Ardından Şahin adına tahsis edilen “34 S 7815” ve “34 RM 8677” plakalı araçların da tahsis amacı dışında farklı kişiler tarafından kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. Bunun üzerine Şahin Ankara Cumuriyet Başsavcılığı’nca ifadeye çağrılmıştı.

BAKAN SAVUNMA İLE İNCELEMENİN UYUŞMADIĞINI BELİRTMİŞTİ

İddialar üzerine Şahin; söz konusu Ankara’da ikamet ettiğini, söz konusu aracı İstanbul’a geldiğinde kullanmak üzere bir firmadan kiraladığını, kendisinin olmadığı zamanlarda otoparkta durması yönünde anlaştığını ve bilgisi dışında kullanıldığını belirterek şirket hakkında şikayetçi olduğunu açıklamıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise önceki gün çıktığı canlı yayında; Şahin’in savunması ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS kayıtlarının uyuşmadığını belirtmiş, yapılan incelemelerde aracın sembolik ücretlerle alındığı, otoparkta bekletilmediği ve bahsi geçen şirketin bir kiralama şirketi olmadığı tespit edildiğini aktarmıştı.