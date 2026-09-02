Süleymancılar soruşturması: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesi ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şahin, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

ŞAHİN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şahin, savcılık ifadesinde Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı tanımadığını söyledi.

Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanılan aracın adına tahsisli olduğunu belirten Şahin, aracı en son haziran ayında kullandığını, sonrasında ise kimin kullandığını bilmediğini savundu.

Şahin, Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına çıkarılmasına yönelik girişim sırasında araçta yakalanan Melih Özmen'i tanıdığını ifade etti. Özmen'in şirketinden araç kiraladığını ve plakayı adına tahsis ettirdiğini belirten Şahin, aracı İstanbul'a gittiğinde kendisinin kullandığını, kullanmadığı zamanlarda ise aracın şirket sahibinde olduğunu söyledi.

Aracı Mehmet Özmen'in kullanıp kullanmadığını bilmediğini dile getiren Şahin, adına tahsis edilen araçların amacı dışında kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

“İHBARA İLİŞKİN BİLGİM VE DUYUMUM OLMADI”

Şahin'e, Süleyman Hilmi Kalcı'nın Belarus'tan kadınları Türkiye'ye getirerek fuhuş organizasyonlarında kullandığı, bürokratları gizli kamerayla görüntüleyerek şantaj yaptığı ve bazı kamu ihalelerinin bu yöntemle yönlendirildiği yönündeki ihbar da soruldu.

İhbarda Mehmet Özmen'in bu organizasyonlarda getir götür işlerini, Nevzat Büküm'ün ise elektronik şirketlerinin ihale işlerini yaptığı öne sürülmüştü.

Şahin, bu iddialara ilişkin şunları söyledi:

“Ben Temmuz 2011-2013 arasında bakanlık yaptım. İhbara ilişkin bilgim ve duyumum olmadı. İhbarda adı geçen Süleyman Hilmi Kalcı'yı tanırım, kendisi Belarus'ta yaşamaktadır. Orada telefon bayisi vardır. Belarus'ta ülkenin siyasileri ile bağlantısı olduğunu bilirim. Orada 'Alex' ismini kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. 2011-2019 yılları arasında Süleyman Hilmi Kalcı'yla irtibatım vardı. Kendisiyle en son 2019 yılında görüştüm. Kendisinin Belarus'tan kadın getirdiğini ve fuhuş yaptırdığını bilmiyorum. Benim bu konuyla hiçbir irtibatım yoktur.”

ÖZMEN'İ PROTESTOLARA KATILMAMASI İÇİN UYARDIĞINI SÖYLEDİ

Mehmet Özmen'in çocukluk döneminde Kuriş örgütünün bağlantılı olduğu cemaatin kurslarında okuduğuna ilişkin bilgisinin bulunduğunu belirten Şahin, örgüte yönelik operasyonların başlamasının ardından basında topluluktan bazı kişilerin belirli yerlerde toplandığı yönünde haberler gördüğünü söyledi.

Şahin, bunun üzerine eski danışmanı Ömür Yücel'i aradığını ve Özmen'in geçmişteki bağlantısını aktararak protesto eylemlerine katılmaması konusunda uyardığını ifade etti.

Şahin, Yücel'in de kendisine Özmen'i uyardığını söylediğini aktardı.

“BUNLARDAN KESİNLİKLE BİLGİM VE HABERİM YOKTUR”

Şahin, eski danışmanı Ömür Yücel'in ifadesinde kendisiyle ilgili ileri sürdüğü iddiaları da reddetti.

Belaruslu kişilerin Türkiye'ye girişlerine yardımcı olmadığını ve bu konuda Yücel'e herhangi bir talimat vermediğini savunan Şahin, şöyle konuştu:

“Kendisi ifadesinde bu işlemleri benim bilgim dahilinde yaptığını beyan etmiş ise de bunlardan benim kesinlikle bilgim ve haberim yoktur. İlk defa şu anda bunları duydum. Ömür Yücel ile husumetim yoktur. Neden aleyhimde ifade verdiğini anlamış değilim. Süleyman Hilmi Kalcı'yla 2019'dan beri iletişimim yoktur. Ömür Yücel'in neden şahısla iletişimimin olduğuna dair beyanda bulunduğunu anlayamadım. İkisi arasındaki iletişimi bilmiyorum.”

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Savcılık ifadesinin ardından Şahin, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve “suçluyu kayırma” suçlarından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, İdris Naim Şahin'in yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

ŞAHİN'İN 2 ARACI DA İNCELEMEYE ALINMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında, Şahin'in adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

Şahin'in adına tahsisli iki araç da incelemeye alınmış, araçların örgüt tarafından kullanıldığının belirlenmesinin ardından Şahin ifade vermek üzere adliyeye çağrılmıştı.