Süleymancılar soruşturması: İdris Naim Şahin, Ankara Adliyesi'nde ifade veriyor

Süleymancılar soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.
Süleymancılara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu.
Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veriyor.
Şahin, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne protokol kısmından giriş yaptı.
NE OLMUŞTU?
Süleymancılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında cemaatin lideri Alihan Kuriş tutuklanmış, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Firari Hilmi Tuna Kuriş, Marmaris'ten yurtdışına kaçmak üzere hareket ederken yakalanmış, Kuriş'i Marmaris'e taşıyan aracın İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine İdris Naim Şahin savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı.