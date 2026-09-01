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Süleymancılar soruşturması: İdris Naim Şahin, Ankara Adliyesi'nde ifade veriyor

Süleymancılar soruşturması: İdris Naim Şahin, Ankara Adliyesi'nde ifade veriyor

1.09.2026 17:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Süleymancılar soruşturması: İdris Naim Şahin, Ankara Adliyesi'nde ifade veriyor

Süleymancılara yönelik soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadeye çağrılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi. İdris Naim Şahin'e tahsisli araçlardan birinin Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
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Süleymancılar soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

Süleymancılara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu.

Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veriyor.

Şahin, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne protokol kısmından giriş yaptı.

NE OLMUŞTU?

Süleymancılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında cemaatin lideri Alihan Kuriş tutuklanmış, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Firari Hilmi Tuna Kuriş, Marmaris'ten yurtdışına kaçmak üzere hareket ederken yakalanmış, Kuriş'i Marmaris'e taşıyan aracın İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine İdris Naim Şahin savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı.

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