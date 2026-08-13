Süleymancılara operasyon sonrası Akın Gürlek'ten ilk açıklama: 'Kesinlikle dini bir cemaate karşı operasyon yok'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar cemaatiyle bağlantılı olduğu öne sürülen Alihan Kuriş liderliğindeki 'suç örgütüne' yönelik operasyon yapıldı. Şirketlere kayyım atanırken, çok sayıda gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da "Alihan Kuriş suç örgütü" ve Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürlek, "Alihan Kuriş suç örgütü"ne yönelik "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu, tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalanmayanlar var ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı" diye konuştu.

"FAİLİ MEÇHUL SUÇLAR KONUSUNDA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Gürlek, Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturmasına dair ise şunları kaydetti:

"4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı. Bu bizim, özellikle Adalet Bakanlığı'nda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Bürosu'nu kurduğumuzda, bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı. Trabzon Başsavcılığımız da yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Burada soruşturma yapma yetkisi başsavcılığa ait. Yani şu an tutuklamaya sevk edildi mi ya da gözaltı süresi doldu mu, o konuda ben bilmiyorum. Ama özellikle yeni deliller, HTS baz istasyonu kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı başsavcılık operasyon yaptı. Yani Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Bürosu'nun yaptığı bir çalışmadır. Bu, dediğim gibi, bizim kararlılıkla özellikle faili meçhul suçlar konusunda mücadelemizin devam ettiğini gösteriyor."