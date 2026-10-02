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Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü: 6 kişi hakkında kamu davası açıldı

Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü: 6 kişi hakkında kamu davası açıldı

2.10.2026 11:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü: 6 kişi hakkında kamu davası açıldı

Süleymancılar cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili aralarında özel doktoru ve adli tıp çalışanlarının da bulunduğu kişiler hakkında üç ayrı suçlamayla kamu davası açıldı.
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Süleymancılar Cemaati'nin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Denizolgun’un ölümüne ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Ekim 2026 tarihinde, Denizolgun’un özel doktoru Nurettin Demirkol hakkında "yalan tanıklık", Adli Tıp Kurumu görevlileri İ.Ç., Ç.K. ve S.Ç. hakkında "belgede sahtecilik", A.G.D.K. ve H.T.K. hakkında ise "suç delillerini yok etme" suçlamasıyla ayrı ayrı kamu davaları açıldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

 

 

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