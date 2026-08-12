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'Süreç'te yeni boyut: Abdullah Öcalan kısa süre içinde çağrı yapacak

'Süreç'te yeni boyut: Abdullah Öcalan kısa süre içinde çağrı yapacak

12.08.2026 09:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Süreç'te yeni boyut: Abdullah Öcalan kısa süre içinde çağrı yapacak

'Çerçeve yasa'nın kabulünün ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüt mensuplarına "Tüm silahları ilgili yerlere teslim edin ve Türkiye'ye dönün" çağrısı yapacağı belirtiliyor.

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"Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa"nın TBMM'den geçmesinin ardından bir başka kritik aşamaya girilecek.  

Terör örgütü PKK'nin varlığına son verdiğinin ve tüm silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca net bir şekilde tespit edildiğinin teyidin ardından konu Millî Güvenlik Kurulu'nun (MGK) gündemine gelecek.

MGK'nın örgütün feshedildiğine dair alacağı kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla hukuki süreç resmen başlamış olacak.

ÖCALAN'DAN ÇAĞRI BEKLENİYOR

AKP'ye yakın Türkiye gazetesinin güvenlik bürokrasisinden aktardığı bilgilere göre, PKK unsurlarının silah bırakması, mağaraların boşaltılması ve lojistik malzemelerin teslimi için 1,5 ile 2 aylık bir takvim öngörülüyor.

Bu kapsamda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın kısa süre içinde "Tüm silahları ilgili yerlere teslim edin ve Türkiye'ye dönün" çağrısı yapması, Kandil'deki yönetimin ise birkaç gün içinde çekildikleri mağaralarla ilgili süreci açıklaması bekleniyor.

EKİM AYINDAN İTİBAREN UYGULAMAYA GEÇİLECEK

Silah bırakma işleminin eylül sonuna kadar tamamlanması ve MGK kararının çıkması halinde, ekim ayından itibaren çerçeve yasanın uygulamasına geçilecek.

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #pkk

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