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'Süreç' trafiği: İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la 3 saat görüştü

'Süreç' trafiği: İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la 3 saat görüştü

2.08.2026 14:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Süreç' trafiği: İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la 3 saat görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la 3 saat görüştü. Heyetin yarın açıklama yapacağı duyuruldu.

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İktidarın DEM Parti'yle birlikte 'Terörsüz Türkiye" adı altında yürüttüğü süreçte İmralı Adası'nda bulunan cezaevinde tutuklu terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşme trafiği sürüyor. 

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un İmralı Adası'na gitti.

Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adası'na doğru hareket ettiği belirtildi. 

3 SAATLİK GÖRÜŞME

Heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile yaptıkları 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndü

İmralı Heyeti, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacak.

Heyet, en son 20 Temmuz’da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. 5 saat süren görüşmede “çerçeve yasa”ya dair tartışmalar yürütülmüştü. Görüşmeye devlet heyeti de katdığı belirtilmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün yaptığı açıklamada, yasanın önümüzdeki hafta parlamentoya geleceğini açıklamıştı.

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #Dem Parti

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