Süreç yasası Meclis'te kabul edildi: Bahçeli'den 'Öcalan' için çağrı geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın "Terörsüz Türkiye" diye isimlendirdiği süreç kapsamında TBMM'de 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli'nin açıklamalarında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sarf ettiği sözler dikkat çekti.

Öcalan'ın "PKK'nin kurucu önderliği olarak Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" yaptığını belirten Bahçeli, bu durumun örgütün fesih ve silah bırakma kararında önemli bir eşik olduğunu ileri sürdü. Bahçeli, sürecin geleceğine dair ise, "Abdullah Öcalan’ın, önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir" çıkışını yaptı.

AİHM KARARLARI GÜNDEME GELECEK

Sürecin yasal altyapısını oluşturan kanun hakkında da konuşan Bahçeli, yasanın bir af düzenlemesi olmadığını vurguladı. Yasanın, PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki tüm silahları teslim etmesi ön şartına dayandığını hatırlatan Bahçeli, bu durumun güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK kararıyla onaylanmasının ardından infaz erteleme işlemlerinin yapılmasının amaçlandığını kaydetti.

Bahçeli ayrıca, kanunun kabulüyle ulaşılan aşamanın bir nihayet olmadığını, önümüzdeki süreçte AİHM kararlarının uygulanması da dâhil olmak üzere tartışmalı konuların gözden geçirilmesinin gündeme gelebileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024 tarihinde bir çağrı yaparak "Terörsüz Türkiye" diye isimlendirilen sürecin fitilini ateşlemişti. Bu çağrının ardından, terör örgütü PKK'nin kendini feshettiğini duyurması ve silah bırakma kararı almasıyla süreçte yeni bir aşamaya geçilmişti.

Sürecin yasal zeminini oluşturmak üzere hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun", Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon çalışmalarının ardından 467 milletvekilinin "kabul" oyuyla yasalaşmıştı.