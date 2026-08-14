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'Taciz' iddiası ve darp görüntüleri: CHP'li milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç istemi

'Taciz' iddiası ve darp görüntüleri: CHP'li milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç istemi

14.08.2026 10:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Taciz' iddiası ve darp görüntüleri: CHP'li milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç istemi

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edildi.
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Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki 'mutlak butlan' yönetiminde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'la ilgili cinsel taciz iddiası ve ortaya çıkan darp görüntüleriyle sarsıldı. 

Partinin sözcüsü Müslim Sarı, büyük tepkiye yol açan görüntülerin ardından Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, önceki günlerde Edirne’de bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla darp edilmişti. O anlar, evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedilirken, CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yazgan'ın CHP Genel Merkezi’ne çağrıldığını duyurmuştu.

Bu kapsamda dün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ve iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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