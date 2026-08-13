Taciz iddiasıyla darbedildi... CHP Sözcüsü Sarı: 'Ahmet Baran Yazgan, konunun araştırılması için Genel Merkez’e çağrıldı'

İddiaya göre, CHP’li milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne’deki bir evde bir araya geldiği şahıslarla tartışmaya başladı.

Yazgan’ın evdeki kadınlara tacizde bulunduğu iddiasıyla başladığı öne sürülen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Evde bulunan bir kadın ve bir erkek, Yazgan’a küfürler ederek darbetmeye başladı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

CHP’li vekil, elleriyle kendini korumaya çabaladı. Yaşananlar, evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedilirken, olayın ardından tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu öğrenildi. CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan’ın, darbedildiği gerekçesiyle şikâyetçi olduğu, karşı tarafın ise Yazgan hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tarafların ifadelerinin alındığı ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darbedilmesine ilişkin 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili B.Ş. (33) ve T.A. (33) adlı kadınlar ile N.D. (39) gözaltına alındı.

Şüphelilere ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Şüpheliler, polisteki ifadelerinde, doğum günü kutlamasının ardından T.A'nın evine gittiklerini, burada Yazgan ile balkonda alkol aldıklarını, bir süre sonra çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne sürdü.

T.A'nın rızasıyla polis ekiplerine gösterdiği olay anına ilişkin görüntülerde Yazgan'ın darbedildiğinin görüldüğü belirtildi.

Şüpheliler de cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddiasıyla Yazgan'dan şikayetçi oldu.

N.D, ifadesinde Yazgan'ın kendisini hakaret içerikli sözlerle tehdit ettiğini, cam parçasıyla elinden yaraladığını öne sürdü.

B.Ş. ve T.A. da Yazgan’dan şikayetçi olduklarını belirtti.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

BUTLAN YÖNETİMİ GENEL MERKEZ'E ÇAĞIRDI

CHP'deki butlan yönetiminin Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yazgan’ın darbedildiğine dair görüntülere ve hakkında çıkan iddialara ilişkin, "Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi’ne çağrılmıştır" dedi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün bazı sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi’ne çağrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım” ifadelerini kullandı.

“TEMİZ VE DÜZGÜN İNSANLARA KAPIMIZ AÇIK” DEMİŞTİ

Yazgan, CHP'de ''mutlak butlan'' kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine gelmesi sonrası partideki istifalara ilişkin ''Bugün bir suni gündemle başka partilere giden arkadaşlara da buradan seslenmek isterim. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetini anladığınızda belki sizler için geç olacaktır. Ama erken anlayanlar ve temiz, düzgün insanlar için de partimizin kapısının her zaman açık olduğunu söylemek isterim'' demişti.