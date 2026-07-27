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Tahliye edilmişti... İnan Güney, sözünü tuttu: İlk ziyaretini söz verdiği engelli yurttaşa yaptı

Tahliye edilmişti... İnan Güney, sözünü tuttu: İlk ziyaretini söz verdiği engelli yurttaşa yaptı

27.07.2026 09:33:00
Güncellenme:
ANKA
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Tahliye edilmişti... İnan Güney, sözünü tuttu: İlk ziyaretini söz verdiği engelli yurttaşa yaptı

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, cezaevindeyken verdiği sözü yerine getirerek ilk ziyaretini engelli yurttaş Ali ve ailesine yaptı. Güney, “11 aylık hasret bitti” dedi.
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, seçim çalışmaları sırasında Örnektepe Mahallesi’nde tanıştığı ve kendisine destek veren Ali’yi evinde ziyaret etti.

Güney, cezaevinde bulunduğu dönemde Ali’ye gönderdiği mektupta, tahliye olduğunda ilk olarak kendisini ziyaret edeceğine söz verdi.

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Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Güney, şu ifadeleri kullandı:

“Var olasın Ali... Silivri Zindanı’nda dualarıyla, mektuplarıyla beni hiç yalnız bırakmadı. Güzel gönlüyle, sıcacık sevgisiyle bana güç, kuvvet verdi. Ben de Ali’ye söz verdim, çıktığımda ilk ziyaretimi ona yapacağımı söyledim. 11 aylık hasret bitti, özgürlük ziyaretlerimin ilkini, güzel kardeşim Ali ve ailesine yaptım... Sarıldık, duygulandık, çokça güldük... Beyoğlu’muzda sevgiyi çoğaltmak için bir kez daha sözleştik...”

İlgili Konular: #İnan Güney

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