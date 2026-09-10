Tanıl Bora'nın '78'liler' kitabına fotoşopla müdahale: İletişim Yayınları'ndan yanıt geldi

Türkiye devrimci hareketinin en kitlesel olduğu 1980 darbesi öncesindeki yılları örgütleyen 78 kuşağının politik yolculuğu kitaplaştırıldı.

İletişim Yayınlarından Tanıl Bora imzasıyla ve Devrimciler: '78'liler: Bir Kuşak Biyografisi ismiyle 18 Eylülde çıkacağı duyurulan kitapta döneme ilişkin çarpıcı tanıklıklar, nehir söyleşiler ve anılar yer alıyor.

Ancak kitap okurlarıyla buluşmadan dikkat çeken bir tartışmanın da konusu oldu. Kitabın kapak fotoğrafında yer alan görsel fotoşopla değiştirilince durumu fark edenler konuya ilişkin görüşlerini sosyal medyadan paylaştı.

Kapakta yer alan görselin orijinalinde 1978 yılında Giresun’da yapılan bir eylemdeki Devrimci Yol hareketinin pankartı ve Türkiye devrimci hareketinin önde gelen isimlerinden Mahir Çayan’ın fotoğrafını taşıyan yurttaşlar yer alıyor. Ancak kitabın kapağındaki görsel fotoşopla değiştirilirken kapakta Devrimci Yol ifadesinin yerine ‘Devrimci Müc...’ (Mücadele) kısmı yer aldı.

Görsel tartışmaları beraberinde getirirken konuyu yayınevine sorduk.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan İletişim Yayınları söz konusu değişikliğin bilgileri dahilinde olduğunu belirtti. Yayınevi yetkilileri tarafından yazılı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tanıl Bora'nın 18 Eylül'de yayımlanacak Devrimciler - '78'liler: Bir Kuşak Biyografisi adlı kitabının kapak görselinde kullanılan fotoğraf Ziya Gül-Erdem Gül arşivinden, eser sahibinin izniyle kitabın kapsamına uyarlanmıştır. Kitap '78'lileri pek çok örgütü dikkate alarak incelediği için böyle bir kullanım tercih edilmiştir."