Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması

23 Ağustos 2022 Salı, 08:30

Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Tv100 kanalında yayımlanan 'Taksim Meydanı' isimli programa konuk oldu. İhraç talebine ilişkin açıklama yapan Özcan, ""Siyasal olarak son beş seçimdir AK Parti’yi yenen biriyim. AK Parti’yi siyasal olarak mutlu edecek" dedi.

Özcan ihraç istemiyle sevk edildiği disiplin kuruluyla ilgili "Niye disipline verildiğimi anlayabilmiş değilim. Resmi gerekçe belediye meclisinde bir meclis üyesiyle girdiğim tartışma. Duruşmam, sözlü savunmam 25 Temmuz’da alındı, bugüne ertelendi. Bugün haber aldım 26 Eylül’e ertelendi. Sığınmacılarla ilgili söylediklerim, HDP ile ilgili söylediklerim, bazı uygulamalarım olabilir. Cinsiyetçi söylemde bulunduğum gerekçesiyle disipline verildim. Savunmamda o diyaloglarla ilgili savunmamı verdim" dedi.

"BUNUN ULUSAL BOYUTTA SES GETİRMESİNİ İSTEDİM"

Özcan "Bugün yaşanan bir tehlikeyi görmemezlikten, duymamazlıktan gelemem. Yarın torunlarımın gözünün içine utanmadan bakabilmek için bugün yanlış gördüğüm konularda söz söylemekten geri duramam. Bazı ürünlere zam yapacağım derken suyu neden öne çıkardım? Bunun ulusal boyutta ses getirmesini istedim, bu konunun tartışılmasını istedim. Sığınmacılardan daha fazla gelir elde etmek için bunu söylemedim" diye konuştu.

"BENİM İHRAÇ EDİLMEM CHP’Yİ SEVİNDİRMEYECEĞİ KESİN"

Özcan "Benim ihraç edilmem CHP’yi sevindirmeyeceği kesin. ‘Bu ırkçı ve faşistle hesaplaşmadan CHP bizimle helalleşemez’ diyen HDP’lileri sevindirecek. Siyasal olarak son 5 seçimdir AK Parti’yi yenen biriyim. AK Parti’yi siyasal olarak mutlu edecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki belediye meclisi toplantısında AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle disipline sevki kararlaştırılmıştı.

Özcan'ın söz konusu toplantıda, oylamada el kaldıran Çınar'a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" demişti.

Çınar, olayın ardından koruma kararı aldırmıştı.

Özcan, bir süre sonra tedbir kararının kaldırıldığını açıklamış; sosyal medya hesabından, "Evli barklı adamım, dedim diye Bolu 1. Aile Mahkemesi'nce verilen ihtiyat-i tedbir kararı, Bolu 2. Aile Mahkemesi'nce kaldırılmıştır" ifadelerini paylaşmıştı.