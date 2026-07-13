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Tarih belli oldu: CHP'li 9 milletvekilinin ihracı görüşülecek

Tarih belli oldu: CHP'li 9 milletvekilinin ihracı görüşülecek

13.07.2026 17:26:00
Güncellenme:
ANKA
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Tarih belli oldu: CHP'li 9 milletvekilinin ihracı görüşülecek

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki mutlak butlan yönetiminin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün toplantı gerçekleştirdi. Kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen CHP'li 9 milletvekilinin dosyaları 20 Ağustos Perşembe günü görüşülecek.
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Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki mutlak butlan yönetiminin CHP YDK'si bugün saat 14.00’te Genel Merkez’de toplandı.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından, "kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak" YDK'ye sevk edilen 9 CHP milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos Perşembe günü görüşülmesine karar verildi.

Kılıçdaroğlu döneminin YDK'sinde İzmir Milletvekili Mahir Polat başkanlık yapıyor. YDK'de Başkan Yardımcılığı görevini Ahmet Ersen Özsoy üstlenirken Sekreterlikte ise Sezgin Kaya yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Özgür Özel'e yakın 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmişti.

Atanan parti sözcüsü Müslim Sarı, bu vekillerin "Partideki tüm görevlerinden uzaklaştırılmalarına an itibariyle karar verilmiştir" demişti.

Kesin ihracı istenen isimler şöyle:

  1. CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
  2. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
  3. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
  5. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
  6. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
  7. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
  8. İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
  9. Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

Partide Özgür Özel kanadı, ihraç talebiyle sevklerin ancak Parti Meclisi (PM) kararıyla yapılabileceğini ifade etmişti.

İlgili Konular: #CHP #mutlak butlan

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