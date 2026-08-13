Taşpınar Belediye Başkanı İsmail Yılmaz, YENİ Parti'ye katıldı

Aksaray'ın Taşpınar beldesinde YENİ Parti'ye toplu katılım programı düzenlendi. Programda Taşpınar Belediye Başkanı İsmail Yılmaz belediye meclis üyeleri ile birlikte CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'ye üye oldu.

YENİ Parti Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, burada yaptığı açıklamada, partisinin siyaset anlayışının makam değil, millete hizmet üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Özdemir, Taşpınar Belediye Başkanı İsmail Yılmaz ile parti üyelerine teşekkür ederek, “Sizlerin katılımıyla YENİ Parti sadece sayısal olarak değil, inanç ve güç olarak da büyüyor. Çünkü biz biliyoruz ki büyük değişimler, birkaç kişinin cesaretiyle değil, milyonların ortak iradesiyle gerçekleşir. Taşpınar’dan bugün çok güçlü bir mesaj veriyoruz. Artık siyasette yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfada kavga değil, çözüm olacak. Ayrıştırma değil, birlik olacak. Kutuplaştırma değil, kardeşlik olacak. Kişisel çıkar değil, kamu yararı olacak” dedi.

“SORUMLULUKTAN KAÇMAYACAĞIZ"

Aksaray’da güçlü bir teşkilat ve kadro oluşturduklarını söyleyen Özdemir, sorumluluktan kaçmayacaklarını ve bahane üretmek yerine çözüm üreteceklerini ifade etti.

Özdemir, “Taşpınar’ın sorunlarını biliyoruz. İhtiyaçlarını biliyoruz. Vatandaşımızın beklentilerini biliyoruz ve diyoruz ki, 'Taşın altına elimizi koyacağız. Sorumluluktan kaçmayacağız. Bahane üretmeyeceğiz. Çözüm üreteceğiz'. YENİ Parti olarak Aksaray’da güçlü bir teşkilat, güçlü bir kadro ve güçlü bir gelecek inşa ediyoruz. Kapımız herkese açık” diye konuştu.