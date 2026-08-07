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Tayfun Kahraman’dan kızı Vera’ya doğum günü mesajı

Tayfun Kahraman’dan kızı Vera’ya doğum günü mesajı

7.08.2026 00:25:00
Güncellenme:
ANKA
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Tayfun Kahraman’dan kızı Vera’ya doğum günü mesajı

Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, 7 yaşına giren kızı Vera’nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı. Kahraman, “Varlığınla hayatı güzelleştirdin, zor günlerimde bana güç verdin” dedi.
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Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, kızının doğumunun hayatını daha anlamlı hâle getirdiğini belirterek, ayrı kalmanın kendileri için ağır bir sınava dönüştüğünü ifade etti. Kahraman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hayat 7 yıl önce bugün onu daha anlamlı kılan en muhteşem hediyesini verdi. Canım kızım Vera doğdu. Bu güzel hediyeyi veren hayat, bizi hasret ile ağır bir sınava tabi tutsa da; yan yana beraber olmanın değerini de öğretti.

Sen ise bana her şeyi yeniden öğrettin, varlığınla hayatı güzelleştirdin, zor günlerimde bana güç verdin canım kızım. Beraberinde getirdiğin tüm güzellikler ve hissettirdiklerin için teşekkür ederim. İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun canım kızım, Verakuşum."

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