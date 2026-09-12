Tayfun Kahraman'dan, Meriç Demir ile boşanmaları sonrası gelen yorumlara tepki: 'En büyük destekçim oldu'

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan şehir plancısı Tayfun Kahraman ile Meriç Demir, ortak karar doğrultusunda evliliklerini sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Demir’in boşanmaya ilişkin paylaşımını alıntılayan Kahraman ayrılık kararı hakkında yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi.

"MERİÇ HER ZAMAN EN BÜYÜK DESTEKÇİM OLDU"

Tayfun Kahraman, şunları kaydetti:

“Geleceğimize dair ortak alınmış kararımıza yönelik bazı yorumları anlamak olanaksız. Meriç her zaman, özellikle bu hukuksuzluk karşısında en büyük destekçim oldu ve biz ayrılmış olsak da özverili desteğinin devam edeceğine dair inancım tam.

Kişiliğimize saldırı şeklindeki yorumları kabul etmediğimi, mahremiyetimize ve özel hayatlarımıza saygı duyulmasını beklediğimi bu yorumları görünce bildirmek zorunda kaldım. Hassasiyetiniz için teşekkürler.”