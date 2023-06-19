Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:10

Güncelleme: 19.06.2023 - 10:10

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, kurucuları arasında yer aldığı İYİ Parti ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yurttaşlar, Taylan Yıldız'ın İYİ Parti'den neden istifa ettiğini merak ediyor. Taylan Yıldız'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Taylan Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Taylan Yıldız İYİ Parti'den neden istifa etti? İşte, Taylan Yıldız hakkında merak edilenler...

TAYLAN YILDIZ KİMDİR?

Vedat Taylan Yıldız, 7 Mayıs 1980 yılında İzmir'de doğdu. Röntgen teknisyeni anne ve doktor babanın çocuğudur. İlköğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi'nde okudu. Üniversite sınavı Türkiye 31.si olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden 2001 yılında mezun oldu.

Endüstri mühendisliği alanında Massachusetts Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı ve 2003 yılında Stanford Üniversitesi'nin işletme doktorasının pazarlama programına kabul edildi. Doktora eğitimi srasında Google firmasında yöneticilik yaptı.

Türkiye'ye 2017 yılında döndü. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sırasında 'Hayır' kampanyası'nda çalıştı. İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener ile tanışan Yıldız, partinin kuruluşunda görev aldı ve genel başkan yardımcısı oldu. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekledi.

Yıldız, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AKP grup başkan vekili Tevfik Göksu'nun kendisine "internetçi arkadaş" şeklinde hitap etmesi üzerine gündeme geldi. İstanbul metrosunda ücretsiz internet hizmeti verilmesi için 2020'de "internetçi abi” ve “metroda internet istiyoruz " etiketleriyle bir kampanya başlattı. Kampanya, Ekim 2021'de İstanbul metrosunda ücretsiz internet hizmetinin başlaması ile sonuçlandı.

Yıldız, "internetsiz köy kalmasın" adıyla başlattığı projeyle COVID-19 Pandemisiyle başlayan çevrimiçi eğitim sürecinde çocuklara ve gençlere tablet bilgisayar dağıttı. Yıldız, internet, cep telefonu ve bilgisayarlarda vergilerin azalması gerektiğini ve sosyal medya ağlarında gençlerin özgür olması gerektiğini savunmaktadır.

12 Mart 2023'te sosyal medya platformlarında açtığı canlı yayınla "Mevcut göverimden istifa edip milletvekili aday adayı olmalı mıyım?" sorusunu halka sordu. Büyük bir çoğunluğun bunun doğru bir karar olduğunu belirtmesi üzerine 15 Mart 2023 tarihinde Sarıyer ve İBB Meclisi üyeliklerinden istifa etmiştir.

TAYLAN YILDIZ İYİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Kararını sosyal medya hesabından hem yazılı olarak hem de video paylaşarak Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!"