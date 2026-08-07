TBMM Adalet Komisyonu’nda 'süreç yasası' gerginliği: İzdiham yaşandı, ezilme tehlikesi geçirdiler!

TBMM Adalet Komisyonu’nun “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ni görüşeceği toplantı öncesinde Meclis’te gerginlik yaşandı. Halkla İlişkiler Binası’ndaki 3 No’lu Komisyon Toplantı Salonu’nun kapılarının toplantı saatine kadar açılmaması üzerine milletvekilleri, danışmanlar ve basın mensupları koridorda bekledi.

SALONUN YETERSİZ OLDUĞU TEPKİSİ

Bekleyişin uzaması ve koridordaki kalabalığın artması üzerine İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı duruma tepki gösterdi.

Türkoğlu, “Bu salon, toplantı için yeterli ve uygun değil. Hayvan haklarıyla ilgili kanunun bile Plan ve Bütçe Salonu’nda görüşüldüğü yerde bu salonun tahsis edilmesi kabul edilemez” dedi.

Türkeş ise salonun değiştirilmesi için daha önce dilekçe verdiklerini hatırlattı.

İYİ PARTİLİ VE AKP’Lİ VEKİLLER ARASINDA GERGİNLİK

Salon önündeki bekleyiş sırasında İYİ Parti milletvekilleri ile AKP milletvekilleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Komisyon yetkilileri kapının saat 15.15’te açılacağını belirtirken, milletvekilleri, danışmanlar ve basın mensuplarının oluşturduğu kalabalık giderek büyüdü.

KAPILAR AÇILINCA İZDİHAM YAŞANDI

Komisyon salonunun kapılarının toplantı saatine yakın açılmasıyla birlikte büyük bir yoğunluk oluştu.

Kalabalığın aynı anda salona girmeye çalışması nedeniyle bazı kişilerin ezilme tehlikesi geçirdiği belirtildi.

SALONDA OTURMA DÜZENİ TARTIŞMASI

Kapıların açılmasının ardından bu kez salondaki oturma düzeni nedeniyle yoğunluk yaşandı.

DEM Partili milletvekilleri için ayrılan yerlere İYİ Partili milletvekillerinin oturması nedeniyle ilk etapta çok sayıda milletvekili ayakta kaldı. Daha sonra DEM Partili milletvekillerinin bir kısmı salonda yer bulabildi.

“BU SALONDA OLMAZ BAŞKANIM”

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel’in toplantının açılış konuşmasını yaptığı sırada İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Yüksel’e seslenerek, “Bu salonda olmaz başkanım, olmaz” dedi.