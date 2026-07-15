TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'süreç' mesajı: 'Yasal düzenlemelerle son noktaya ulaştıracağız'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, bunun hem yaşananları hatırlamak hem de ders çıkarmak açısından önemli olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesini Türk tarihinin en önemli gecelerinden biri olarak nitelendiren Kurtulmuş, bir tarafta ihanetin, diğer tarafta cesaret ve kahramanlığın yaşandığını kaydetti. Kurtulmuş, "O gece tankların önüne çıkarak çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalışanlarla o gece milletin kendilerine verdiği silahların arkasına sığınanlar arasında bir mücadele oldu. O gece inançları, değerleri ve vatanına sahip çıkmak için tereddütsüz canını feda edenlerle emperyalistlerin kuklası, uşakları, piyonları arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Sonuç itibarıyla o gecenin bize bıraktığı en büyük miras, demokrasi ve milli iradenin zaferidir" dedi.

"BU DESTANSI MÜCADELENİN BEŞ ÖNEMLİ GÜCÜ VARDI"

15 Temmuz'daki direnişin ortaya çıkmasında beş önemli unsurun rol oynadığını dile getiren Kurtulmuş, bunların ilki olarak siyasi liderliği gösterdi. Cumhurbaşkanı'nın darbe girişiminin en zor saatlerinde millete yaptığı çağrının milyonların sokağa çıkmasını sağladığını kaydeden Kurtulmuş, "O sadece bir telefon görüşmesi değil; zalimlerin, hainlerin ayarını bozan, milleti cesaretlendiren önemli bir mesajdı" ifadesini kullandı.

İkinci önemli gücün TBMM olduğunu söyleyen Kurtulmuş, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'i toplantıya çağırdığını, siyasi partilerin de bu çağrıya uyduğunu aktardı. Çok sayıda milletvekilinin kısa sürede Meclis'e gelerek oturumu başlattığını bildiren Kurtulmuş, "Çok sayıda milletvekili arkadaşımız ulaşabildikleri yerden hızla Meclis'e gelerek Meclis'in oturumunu başlattılar ve Meclis oturumdayken hainler bombaları atmak mecburiyetinde kaldılar ama Meclis'in toplanmış olması, kot pantolonlarıyla, spor kıyafetleriyle milletvekillerimizin demokrasiye sahip çıkması inanın ki hem bu adamların, bu maşaların hem de efendilerinin ayarını bozdu. Milletin ve demokrasinin gücünü ortaya koymuş oldu" diye konuştu.

Kurtulmuş, üçüncü önemli unsurun camilerden yükselen sela sesleri olduğunu kaydederek, milletin bu çağrıyla yeniden köklerini hatırladığını ve sokağa çıktığını söyledi. Dördüncü önemli gücün ise ailesini geride bırakarak ölümü göze alıp sokağa çıkan millet olduğunu aktaran Kurtulmuş, konuşmasında medyanın rolüne de değindi. Türk medyasının büyük çoğunluğunun darbe girişiminin karşısında durduğunu belirten Kurtulmuş, "Medyanın tamamına yakını, kahir ekseriyeti Türk medyası o gece bu sınavı olumlu bir şekilde verdi. Neredeyse tamamına yakını darbenin karşısında durdu ve elindeki imkanları kullanarak, birçok devlet yetkilisinin televizyon kanallarına bağlanmasını temin ederek milletin moralini artırmaya vesile oldu" değerlendirmesini yaptı.

"DEVLET ŞU YA DA BU GÜRUHUN ELE GEÇİRECEĞİ YER DEĞİLDİR"