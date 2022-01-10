TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un HDP'li Semra Güzel açıklaması Nureddin Nebati'yi akıllara getirdi

10 Ocak 2022 Pazartesi, 15:19

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM’deki siyasi partilerin temsilcileri, Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret etti. PMD’yi sırasıyla DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ayrı ayrı ziyaret etti.

Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in öldürülen PKK teröristi ile fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Biliyorsunuz Meclis’te Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu’nda çok dosya var. Bunun başlı başına üzüntü sebebi olduğunu söylemek isterim. Bu dosyalar arasında bazı vahim iddialar içeren dosyalar da var. Bilhassa ‘anayasal düzene karşı suçlar’ bakımından ve ağır suçlar içeren dosyaların, dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerektiği kanaatindeyim, gerekir diye düşünüyorum. Bu basında çıkan fotoğraflar bağlamında da gördüğüm 2019 yılı mart ayında hazırlanmış bir belge bu. Bu belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye sordum, bakacaklar. Meclis’e ya gelmiştir ya gelecektir. Örgüt üyeliği ile ilgili adı geçen arkadaşımıza suçlama var. Burada şunu hep söylüyoruz. Türkiye, teröre karşı yıllarca çok ağır bedeller ödeyerek mücadele yürüttü. TBMM çatısı altında görev yapan kişilerin teröre bir mesafe koymaları gerekir. Bu yapılmadığı takdirde o zaman hukukun, Anayasa’nın, İçtüzük gereği yapılmalıdır.

NEBATİ'NİN FETÖ LİDERİ İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Şentop'un, “TBMM çatısı altında görev yapan kişilerin teröre bir mesafe koymaları gerekir. Bu yapılmadığı takdirde o zaman hukukun, Anayasa’nın, İçtüzük gereği yapılmalıdır” sözleri akıllara Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin FETÖ lideri Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. Ziyarete dair fotoğraf gündem olmuş fakat Nebati hakkında herhangi bir adım atılmamıştı.