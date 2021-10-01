TBMM Başkanı Şentop'tan "Yeni anayasa" açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop, yeni anayasa yapılması konusunda mutabakat var." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclis'te yaptığı "Yeni anayasa teklifimizin de Meclis'imiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum." açıklamasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop dikkat çeken ifadeler kullandı.
NTV canlı yayınında Funda Görey’in sorularını yanıtlayan Şentop, yeni anayasa tartışmalarının "Türkiye'ye mesafe kazandırdığını" söyledi.
Şentop konuyla ilgili "Yeni anayasa yapılması konusunda mutabakat var. Yeni anayasa konusunda siyasi partiler tekliflerini ortaya koymalı." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?
- Hazineye aktarılmayan altınlar ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun o buluşması rahatsız etti
- 6 muhalefet partisi bakanlar konusunda anlaştı
- Erdoğan ve Soylu hakkında harekete geçildi
- Meclis'te sıkıyönetim!
- Hoş geldiniz diyen öğretmeni sınıftan kovmuştu
- Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi
- Doğalgaza da zam!
- Kaymakam, kovduğu öğretmenle buluştu