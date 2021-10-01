TBMM Başkanı Şentop'tan "Yeni anayasa" açıklaması

01 Ekim 2021 Cuma, 17:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclis'te yaptığı "Yeni anayasa teklifimizin de Meclis'imiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum." açıklamasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop dikkat çeken ifadeler kullandı.

NTV canlı yayınında Funda Görey’in sorularını yanıtlayan Şentop, yeni anayasa tartışmalarının "Türkiye'ye mesafe kazandırdığını" söyledi.

Şentop konuyla ilgili "Yeni anayasa yapılması konusunda mutabakat var. Yeni anayasa konusunda siyasi partiler tekliflerini ortaya koymalı." ifadelerini kullandı.