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TBMM'de 'çerçeve yasa' toplantısı: AKP'li Ala ve Çelik, Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

TBMM'de 'çerçeve yasa' toplantısı: AKP'li Ala ve Çelik, Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

29.07.2026 16:00:00
Güncellenme:
ANKA
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TBMM'de 'çerçeve yasa' toplantısı: AKP'li Ala ve Çelik, Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

TBMM'de çerçeve yasa ile ilgili temaslar hızlandı. Kanun teklifinin yarın veya cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenirken AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.
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TBMM tatile girmeden çıkarılması planlanan "çerçeve yasa" ile ilgili temas trafiği sürüyor.

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, öğle saatlerinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında bir araya geldi. Ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Ziyaretin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Bu arada görüşmeler devam ederken Abdullah Güler Meclis Başkanlığı'nda çıktı. Güler, gazetecilerin soruları üzerine toplantının devam ettiğini, kanun teklifine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. 

Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında MİT Başkanı İbrahim Kalın, AKP'li kurmaylar ve ilgili Bakanlarla bir toplantı yapıldığı öğrenildi.

KABİNE'DE GÜNDEME GELECEK

Çerçeve yasaya ilişkin hazırlanan teklifin bugün Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılması bekleniyor.

Teklifin daha sonra Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilerle paylaşılması ve yarın ya da cuma günü TBMM Başkanlığı'nın sunulması hedefleniyor. 

Teklifin cuma günü sunulması halinde pazartesi günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi ve Genel Kurul'da görüşmelerinin tamamlanarak çıkarılması, Meclis'in tatile girmesi planlanıyor.

Öte yandan, AKP tarafından hazırlıklarında son aşamaya gelinen şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifinin ise bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacağı ve gelecek hafta salı ve çarşamba günleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #TBMM #Numan Kurtulmuş #Ömer Çelik #Efkan Ala