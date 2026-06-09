TBMM'de 'CHP grup toplantısı' alarmı... Gece güvenlik toplantısı yapıldı: 6 bin kişi karşı karşıya gelebilir

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan KurulTayı hakkında "mutlak butlan" kararı çıkmasıyla Genel Başkan olarak "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta grup toplantısında konuşacağını açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü için il dışında olacağını ve grup toplantısı yapılmayacağını açıklayan CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel de programını değiştirdi.

HER İKİ İSİM DE "13.30" DEDİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından partisinin MYK'sini toplayan Özel, grup toplantısında kendisinin konuşacağını açıkladı. Her iki isim de 13.30'da grup toplantısında kendisinin konuşacağını duyurdu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Onlar TV'de; Özgür Özel'in kurmayları tarafından bugünkü toplantı için 4 bin 400 ziyaretçi adına akreditasyon başvuru yapıldığını belirtirken, Kılıçdaroğlu adına Meclis Başkanlığı'na sunulan dilekçede ise yaklaşık bin 400 kişinin isminin yer aldığını belirtti.

MECLİS'TE ÖNLEM ALINDI

Sözcü'nün haberine göre; Yaklaşık 6 bin kişilik grubun karşı karşıya gelme ihtimaline karşı Meclis'te önlemler alındı.

Meclis'te görevli güvenlik personellerinin tamamı acil olarak toplantıya çağrılırken, iktidar kulisleri yarın Meclis'e girişlerde çeşitli kısıtlamalara gidilebileceğini öne sürdü.

EMNİYET'E İLAVE BAŞVURU

Yapılan toplantıda mevcut personelin yetersiz kalması durumunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne ilave destek sağlanması amacıyla başvuru yapılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Mutlak butlan kararının ardından TBMM'deki ilk grup toplantısında Özgür Özel bir konuşma yapmıştı. Ancak bu hafta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma törenine katılacak olan Özgür Özel, Parti Grubu'nun toplanmayacağını duyurdu.

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü olarak atadığı Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'ye gelerek grup konuşması yapacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun hamlesi üzerine Özgür Özel, Manisa programını iptal ederek grup konuşmasını kendisinin yapacağını bildirdi.

Özel, Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te yapmayı planladığı grup toplantısını, “Korsan toplantı” olarak nitelendirerek, “Meclis’i atanmışlara teslim edemeyiz” dedi. Özel, CHP Grubu'nun TBMM Başkanlığı'na yazılı başvuruda bulunduğunu da açıkladı.

Gelişmeler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinden Hüseyin Yıldız, Meclis’e gelerek CHP Grup Amiri ile görüştü.

Kısa süren görüşmenin, “Grup Toplantısı’na katılacak konuklarla ilgili olduğu” savunuldu. Kılıçdaroğlu ekibinin, toplantı için çok sayıda kentten Ankara’ya otobüs kaldırdığı belirtildi.

Özgür Özel’in ise eski milletvekillerini de grup toplantısına davet ettiği öğrenildi.