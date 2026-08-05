TBMM'de ihtisas komisyonlarındaki boş üyeliklere seçim yapıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, ihtisas komisyonlarında boş bulunan ve siyasi parti gruplarına düşen üyelikler için seçim yapıldı. Genel Kurul'da yapılan oylamalar sonucunda İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve YENİ Parti gruplarının aday gösterdiği milletvekilleri komisyon üyeliklerine kabul edildi.

Genel Kurul'da ilk olarak, TBMM Anayasa Komisyonu'nda boş bulunan ve İYİ Parti Grubuna düşen üyelik için seçim yapıldı. Anayasa Komisyonu'nda boş bulunan ve İYİ Parti grubuna düşen bir üyelik için Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen komisyon üyelikleri için yapılan seçimlerde ise Adalet Komisyonu üyeliğine Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Anayasa Komisyonu üyeliğine Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğine Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Dijital Mecralar Komisyonu üyeliğine Ankara Milletvekili Deniz Demir ve İçişleri Komisyonu üyeliğine Tokat Milletvekili Kadim Durmaz seçildi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ile Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna Mersin Milletvekili Gülcan Kış ile Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Milli Savunma Komisyonuna İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Plan ve Bütçe Komisyonuna Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna ise Yalova Milletvekili Tahsin Becan seçildi.

Genel Kurul'da daha sonra YENİ Parti Grubuna düşen komisyon üyelikleri için seçim yapıldı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez seçildi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna Adana Milletvekili Ayhan Barut, İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna Antalya Milletvekili Aykut Kaya, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu seçildi.

Çevre Komisyonuna Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Ordu Milletvekili Seyit Torun; Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ile Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici seçildi.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna ise Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ve Samsun Milletvekili Murat Çan seçildi.

Komisyon üyeliklerine ilişkin tüm adaylıklar, Genel Kurul'da yapılan oylamalarda kabul edildi.