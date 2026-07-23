TBMM’de 'süreç' mesaisi: Kanun teklifinin metninin yazımı için grup koordinatörleriyle toplantı planlanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tatile girmeden "çerçeve yasa"nın çıkarılması için Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı ortak raporun 6’ncı başlığındaki hükümler çerçevesinde teklifte yer alması hedeflenen başlıkları, son iki gündür siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlerde dile getirerek, teklifin uzlaşıyla çıkması için destek istedi.

Sırasıyla MHP, DEM, CHP, Yeni Yol ve AK Parti temsilcileriyle Meclis’te bir araya gelen Kurtulmuş, görüşmelerini tamamladıktan sonra basın toplantısı düzenleyerek, bilgi verdi ve soruları yanıtladı. Ziyaretlerinde "çerçeve yasa" konusunda temel çerçevede bir anlayış birliği olduğunu gördüğünü dile getiren Kurtulmuş, çıkacak yasanın "geçici ve müstakil bir yasa olacağını, af niteliği taşımayacağını" vurguladı. Kurtulmuş, partilerin grup koordinatörleriyle toplantı yapılabileceğini de söyledi.

Öte yandan, dün TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşen heyette yer alan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, gazetecilerin sorusu üzerine üzerine taslak üzerinde çalışmanın devam ettiğini belirtti.

Edinilen bilgiye göre, Numan Kurtulmuş’un siyasi parti turunun ardından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde AK Partili yöneticiler de kendi içinde metnin son şekline ilişkin toplantı yapacak.

Öte yandan, kanun teklifi metninde yer alacak düzenlemeleri görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında partilerin grup koordinatörlerinin bir araya gelmesi planlanıyor. Bu toplantı veya toplantıların gelecek hafta yapılarak tamamlanması ve teklifin Meclis Başkanlığı'na sunularak komisyona getirilmesi hedefleniyor.

"SUÇA KARIŞANLAR KATEGORİLENDİRİLECEK"

Teklifte örgüt üyelerinin "suça karışmış-karışmamış" şeklinde kategorilendirilmesi öngörülürken, bu konuda uzlaşı arayışının devam ettiği belirtiliyor. Bu noktada "asker-polis şehit eden, karakol basan, bombalama olaylarına karışan ve sivil ölümlere yol açan" örgüt üyelerinin diğer adli suçları işleyen örgüt üyelerinin ayrılacağı ve denetimli serbestlik gibi düzenlemeler yer alacağı belirtiliyor.

Teklifte örgütün lider kadrosunun Türkiye’ye dönmesine ilişkin bir hüküm yer almayacağı, bu konunun çerçeve yasa çıktıktan sonraki aşamada gelebilecek düzenlemeler içinde yer alabileceği ifade ediliyor. Cezaevlerinde ise yaklaşık 4 bin 500 terör örgütü PKK üyesi olduğu ifade ediliyor.

Grup koordinatörleri toplantısında AK Parti’nin "çerçeve yasa"da yer alacak ana başlık konuları üzerinden, hangi düzenlemeden kaç örgüt üyesinin yararlanacağı, yapılacak kategorilendirme kapsamına kaç örgüt üyesinin gireceği gibi ayrıntılar üzerinden tarif yapılmasını gündeme getireceği belirtiliyor.

ÖCALAN'A "STATÜ" TANIMI YOK

Yasanın sadece terör örgütü PKK’yı kapsaması için özellikle "kendini fesheden örgüt" tanımlamasının yapılacağı ifade ediliyor. Teklifte, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın statüsü ile ilgili bir tanım yer almasa da "uygulamada çalışma ve görüşme koşullarında iyileştirme ve esneklik sağlanacağı" kaydediliyor.

Yasa çıktıktan sonra ise örgüt üyelerinin dönüşü ve sosyal hayata katılımları ile ilgili 6 aylık sürelerle raporlama yapacak izleme ve takip mekanizmasının işleyeceği, ilgili bakanlıklar bünyesinde bu amaçla kurullar oluşturulacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Meclis’in 12-14 maddeden oluşacak "çerçeve yasa" ile ilgili mesaisini tamamlayabilmesi için ağustos ayının ilk yarısına kadar çalışmalarını sürdürmesi öngörülüyor.