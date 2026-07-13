TBMM'de 'süreç' teması: İmralı Heyeti, Numan Kurtulmuş ile görüşecek

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlayarak ortak rapor yayımlamasının ardından "süreç"le ilgili yasal düzenleme beklentileri sürerken, TBMM'de kritik bir görüşme planlanıyor.

EFKAN ALA DA YER ALACAK

İmralı Heyeti'nin çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edeceği, ziyarette AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da yer alacağı öğrenildi.

TBMM'de çarşamba günü Numan Kurtulmuş'un da katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlenecek. İmralı Heyeti'nin Numan Kurtulmuş ile görüşmesine ilişkin saat konusunda henüz bilgi verilmedi.

Görüşmede süreçle ilgili gelinen aşama ve çıkarılması beklenen çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor.