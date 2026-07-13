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TBMM'de 'süreç' teması: İmralı Heyeti, Numan Kurtulmuş ile görüşecek

TBMM'de 'süreç' teması: İmralı Heyeti, Numan Kurtulmuş ile görüşecek

13.07.2026 14:20:00
Güncellenme:
ANKA
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TBMM'de 'süreç' teması: İmralı Heyeti, Numan Kurtulmuş ile görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İmralı Heyeti'nin 15 Temmuz Çarşamba bir araya gelmesi bekleniyor.
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Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlayarak ortak rapor yayımlamasının ardından "süreç"le ilgili yasal düzenleme beklentileri sürerken, TBMM'de kritik bir görüşme planlanıyor.

EFKAN ALA DA YER ALACAK

İmralı Heyeti'nin çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edeceği, ziyarette AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da yer alacağı öğrenildi. 

TBMM'de çarşamba günü Numan Kurtulmuş'un da katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlenecek. İmralı Heyeti'nin Numan Kurtulmuş ile görüşmesine ilişkin saat konusunda henüz bilgi verilmedi. 

Görüşmede süreçle ilgili gelinen aşama ve çıkarılması beklenen çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor.

İlgili Konular: #Numan Kurtulmuş #İmralı #Dem Parti